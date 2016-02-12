У МКЖД появится фан-клуб в интернете

Фото: m24.ru/Евгения Смолянская

У Московской кольцевой железной дороги появится своя фан-группа в соцсетях, как у "Хай-Лайн парка" в Нью-Йорке. Об этом в своем интервью m24.ru сказал генеральный диркетор АО "МКЖД" Алексей Зотов. Руководство также планирует организовать экскурсии по МКЖД для всех желающих.

"Скорее всего, мы это сделаем вместе с Московским метрополитеном во втором полугодии, уже ближе к запуску. Кстати, перед запуском хотим организовать экскурсии по МКЖД для всех желающих через соцсети. Сейчас продумываем программу", – пояснил Зотов.

Он отметил, что Московская кольцевая железная дорога построена в 1908 году, некоторые станции проектировал архитектор Александр Померанцев. В скором времени они будут признаны памятниками архитектуры и к открытию пройдут реставрацию.

"Сейчас в них находятся различные организации. Все новые станции мы строим вне охранных зон. Всего же на территории МКЖД было выявлено 86 памятников архитектуры", – заявил m24.ru глава МКЖД.

ПОЛНОСТЬЮ ИНТЕРВЬЮ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ОАО "МКЖД" АЛЕКСЕЕМ ЗОТОВЫМ ЧИТАЙТЕ ЗДЕСЬ

Напомним, более 10 станций Малого кольца Московской железной дороги уже относятся к памятникам культуры. В первую очередь реставрация ожидает самые крупные и знаковые станции кольцевой железной дороги – "Лихоборы" и "Канатчиково".

О желании проводить экскурсии на Малом железнодорожном кольце рассказывал m24.ru и руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов в декабре прошлого гола. Он тогда отметил, что маршруты будут разработаны совместно с руководством железной дороги и начнут проводиться после того, как зданиям вернут их исторический облик.

Никита Щуренков, Светлана Казанцева и Марина Курганская