Про культуру: как будут развиваться новые творческие площадки Москвы

Фото: strelkainstitute.com
Перспективы развития новых российских культурных центров 4 сентября обсудят в столице чиновники, бизнесмены и кураторы. Онлайн-трансляцию дискуссии проведет M24.ru.
Эксперты, участвующие в создании культурных центров и программ разных городов обсудят перспективы дальнейшего развития творческих площадок. Слушатели узнают, в частности, о том, как распределяются роли государства, бизнеса и активистов в процессе создания центров культуры.
Ссылки по теме
Среди спикеров – заместитель директора департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры России Евгений Автушенко, заведующий кафедрой философии Уральского государственного экономического университета Сергей Кропотов, арт-критик Андрей Паршиков и другие профессионалы.
Модераторами встречи станут куратор специальных программ института "Стрелка" Екатерина Гиршина и директор Уральского филиала Государственного центра современного искусства Алиса Прудникова.
<iframe frameborder="0" style="width: 540px; height: 380px;" src="http://player.rutv.ru/iframe/live/id/35022/start_zoom/true/showZoomBtn/true/"></iframe>
Начало трансляции - в 20.00. Запись дискуссии будет выложена на нашем сайте.
Сайты по теме