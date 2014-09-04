Про культуру: как будут развиваться новые творческие площадки Москвы

Фото: strelkainstitute.com

Перспективы развития новых российских культурных центров 4 сентября обсудят в столице чиновники, бизнесмены и кураторы. Онлайн-трансляцию дискуссии проведет M24.ru.

Эксперты, участвующие в создании культурных центров и программ разных городов обсудят перспективы дальнейшего развития творческих площадок. Слушатели узнают, в частности, о том, как распределяются роли государства, бизнеса и активистов в процессе создания центров культуры.

Среди спикеров – заместитель директора департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры России Евгений Автушенко, заведующий кафедрой философии Уральского государственного экономического университета Сергей Кропотов, арт-критик Андрей Паршиков и другие профессионалы.

Модераторами встречи станут куратор специальных программ института "Стрелка" Екатерина Гиршина и директор Уральского филиала Государственного центра современного искусства Алиса Прудникова.

Когда : 4 сентября в 20:00 Кто : чиновники, бизнесмены, кураторы выставочных программ О чем: о перспективах новых культурных центров Кому смотреть : любителям творчества



Начало трансляции - в 20.00. Запись дискуссии будет выложена на нашем сайте.