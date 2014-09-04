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04 сентября 2014, 13:36

Про культуру: как будут развиваться новые творческие площадки Москвы

трансляции культурные центры смотреть онлайн на m24.ru творческие площадки

Фото: strelkainstitute.com

Перспективы развития новых российских культурных центров 4 сентября обсудят в столице чиновники, бизнесмены и кураторы. Онлайн-трансляцию дискуссии проведет M24.ru.

Эксперты, участвующие в создании культурных центров и программ разных городов обсудят перспективы дальнейшего развития творческих площадок. Слушатели узнают, в частности, о том, как распределяются роли государства, бизнеса и активистов в процессе создания центров культуры.

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Среди спикеров – заместитель директора департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры России Евгений Автушенко, заведующий кафедрой философии Уральского государственного экономического университета Сергей Кропотов, арт-критик Андрей Паршиков и другие профессионалы.

Модераторами встречи станут куратор специальных программ института "Стрелка" Екатерина Гиршина и директор Уральского филиала Государственного центра современного искусства Алиса Прудникова.

  • Когда: 4 сентября в 20:00
  • Кто: чиновники, бизнесмены, кураторы выставочных программ
  • О чем: о перспективах новых культурных центров
  • Кому смотреть: любителям творчества


    • Начало трансляции - в 20.00. Запись дискуссии будет выложена на нашем сайте.

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