Автомобилистов предупреждают о возможных авариях в связи с началом мотосезона



Автомобилистов предупреждают о возможном увеличении числа аварий в связи с открытием мотосезона, передает телеканал "Москва 24".

За долгое время отсутствия мотоциклистов на дорогах многие водители автомобилей успели отвыкнуть от них. Чтобы освежить память, активисты мотоклубов раздают водителям специальные листовки.

Естественно, владельцы четырехколесного транспорта недолюбливают мотоциклистов. Основные претензии – высокая скорость движения, перестраиваются без поворотников, ездят между рядов и вылетают неизвестно откуда.

Аварийная ситуация может случиться на ровном месте – один с превышением скорости летит между рядами, второй не смотрит в зеркало. Только за прошлый год в таких авариях погибли 56 человек.

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Мотоциклист Дмитрий Смокин сетует, что несмотря на попытки властей загнать мотоциклы в ряд, ситуация вряд ли поменяется, поскольку двухколесный транспорт не предназначен для стояния в пробках и непременно будет перегреваться.

Сейчас в столице насчитывается 90 тысяч официально зарегистрированных мотоциклов, и чем больше их становится, тем чаще звучат призывы запретить их владельцам превышать скорость потока более чем на 20 километров в час.

Вместе с тем, многие активисты выступают за необходимость введения сдачи города при получении прав – сейчас мотоциклисты сразу с автодрома выезжают на дорогах. А если к отсутствию водительского опыта прибавить мощный двигатель и желание погонять, шансов в случае аварии не остается ни у кого из участников.