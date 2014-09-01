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Сериалы

01 сентября 2014, 18:50

Ларс фон Триер снимет сериал "Дом, который построил Джек"

телевидение сериалы Ларс фон Триер догма 95

Ларс фон Триер. Фото: facebook.com/Nymphomaniac

Ларс фон Триер собирается вернуться на телевидение – режиссер снимет англоязычный сериал под названием "Дом, который построил Джек" (The House That Jack Built), сообщает датская продюсерская компания Zentropa. Драма станет первым телепроектом автора "Догвилля" (Dogville) и "Нимфоманки" (Nymphomaniac) за последние 20 лет.

К съемкам сериала знаменитый датчанин собирается приступить в 2016 году. Актерский состав драмы будет международным.

О том, что Триер снимет новый сериал, сообщила на пресс-конференции, проведенной на Венецианском кинофестивале, продюсер Луиза Вест. Она давно работает с Ларсом и продюсировала, в том числе, его "Меланхолию" (Melancholia), "Мандерлей" (Manderlay) и обе части "Нимфоманки" (Nymphomaniac).

Ларс фон Триер. Фото: facebook.com/Nymphomaniac

В прошлый раз датчанин работал на телевидении в 1994 году. Тогда вышел его сериал "Королевство" (Riget). Картина, снятая "дрожащей" камерой, имела огромный успех по всему миру. Во время ее съемок Триер решил, что техника и стилистика важны зрителю куда меньше, чем сюжет и персонажи. Приемы, которые он использовал при работе над "Королевством", легли в основу созданной в 1995 году "Догмы".

"Догма 95" - это авангардное кинематографическое движение, идеологами которого являются Ларс фон Триер и Томас Винтерберг ("Торжество").

Фильмы, созданные по правилам "Догмы", согласно манифесту, подписанному режиссерами, должны сниматься без реквизита и декораций – на натуре. Камера должна быть ручной, запрещены оптические эффекты и фильтры. Кроме того, запрещены мнимые действия - например, убийства.

Фон Триер, впрочем, через какое-то время отошел от "Догмы".

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Над сценарием сериала нового Триер, как ожидается, начнет работать уже этой осенью. Продюсерами проекта выступят Луиза Вест, Петер Ольбек Йенсен (он продюсировал фильмы Ларса фон Триера "Рассекая волны", "Европа", а также сериал "Королевство").

Датский режиссер и сценарист Ларс фон Триер является не только соавтором киноманифеста "Догма 95", но и многократным призером международных киносмотров, в том числе Каннского кинофестиваля.

Он снял такие фильмы, как "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Нимфоманка", "Меланхолия".

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