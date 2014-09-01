Ларс фон Триер снимет сериал "Дом, который построил Джек"

Ларс фон Триер. Фото: facebook.com/Nymphomaniac

Ларс фон Триер собирается вернуться на телевидение – режиссер снимет англоязычный сериал под названием "Дом, который построил Джек" (The House That Jack Built), сообщает датская продюсерская компания Zentropa. Драма станет первым телепроектом автора "Догвилля" (Dogville) и "Нимфоманки" (Nymphomaniac) за последние 20 лет.

К съемкам сериала знаменитый датчанин собирается приступить в 2016 году. Актерский состав драмы будет международным.

О том, что Триер снимет новый сериал, сообщила на пресс-конференции, проведенной на Венецианском кинофестивале, продюсер Луиза Вест. Она давно работает с Ларсом и продюсировала, в том числе, его "Меланхолию" (Melancholia), "Мандерлей" (Manderlay) и обе части "Нимфоманки" (Nymphomaniac).

Ларс фон Триер. Фото: facebook.com/Nymphomaniac

В прошлый раз датчанин работал на телевидении в 1994 году. Тогда вышел его сериал "Королевство" (Riget). Картина, снятая "дрожащей" камерой, имела огромный успех по всему миру. Во время ее съемок Триер решил, что техника и стилистика важны зрителю куда меньше, чем сюжет и персонажи. Приемы, которые он использовал при работе над "Королевством", легли в основу созданной в 1995 году "Догмы".

"Догма 95" - это авангардное кинематографическое движение, идеологами которого являются Ларс фон Триер и Томас Винтерберг ("Торжество"). - это авангардное кинематографическое движение, идеологами которого являются Ларс фон Триер и Томас Винтерберг ("Торжество"). Фильмы, созданные по правилам "Догмы", согласно манифесту, подписанному режиссерами, должны сниматься без реквизита и декораций – на натуре. Камера должна быть ручной, запрещены оптические эффекты и фильтры. Кроме того, запрещены мнимые действия - например, убийства. Фон Триер, впрочем, через какое-то время отошел от "Догмы".



Над сценарием сериала нового Триер, как ожидается, начнет работать уже этой осенью. Продюсерами проекта выступят Луиза Вест, Петер Ольбек Йенсен (он продюсировал фильмы Ларса фон Триера "Рассекая волны", "Европа", а также сериал "Королевство").

Датский режиссер и сценарист Ларс фон Триер является не только соавтором киноманифеста "Догма 95", но и многократным призером международных киносмотров, в том числе Каннского кинофестиваля.

Он снял такие фильмы, как "Рассекая волны", "Танцующая в темноте", "Догвилль", "Нимфоманка", "Меланхолия".