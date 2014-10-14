Задержан телефонный террорист, сообщивший о бомбе в посольстве США в Москве

Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев
Сотрудники столичной полиции задержали лжетеррориста, сообщившего о бомбе в посольстве США в Москве. По предварительным данным, злоумышленник состоит на учете в психо-неврологическом диспансере, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.
"Сотрудники столичной полиции оперативно установили 49-летнего жителя Москвы, который сегодня утром обратился по телефону "02" с ложным сообщен о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании дипломатического представительства в центре Москвы. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для разбирательства", - отметил сотрудник пресс-службы.
Ссылки по теме
- Сообщение о минировании гостиницы "Москва" оказалось ложным
- Главный офис "Газпрома" эвакуировали из-за угрозы взрыва
- Вход на станцию "Курская" Кольцевой линии снова открыт
Если вину хулигана докажут, то ему грозит штраф до 100 тысяч рублей, ограничение свободы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. В том случае, если ущерб от действий "телефонного террориста" составит более миллиона рублей, максимальный срок заключения увеличится до пяти лет.
Отметим, что на прошлой неделе сообщалось об эвакуации в гостинице "Москва" из-за ложного сообщения о бомбе. До этого эвакуацию проводили в головном офисе компании "Газпром" на улице Наметкина. Утверждалось, что организации пришло электронное сообщение о заложенной в здании бомбе. Однако позднее "Газпром" опроверг эту информацию.
А в конце сентября пришлось эвакуировать гостиницу "Метрополь". Из здания вывели 1250 человек, из них около 700 - персонал гостиницы. Однако саперы также не нашли взрывное устройство в здании.
Практически одновременно в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании Курского вокзала. Его тщательно проверили, но никакой бомбы на вокзале не обнаружили. Стражи порядка разыскивают "телефонного террориста".