Задержан телефонный террорист, сообщивший о бомбе в посольстве США в Москве

Фото: ТАСС/ Сергей Фадеичев

Сотрудники столичной полиции задержали лжетеррориста, сообщившего о бомбе в посольстве США в Москве. По предварительным данным, злоумышленник состоит на учете в психо-неврологическом диспансере, сообщили M24.ru в пресс-службе столичного главка МВД.

"Сотрудники столичной полиции оперативно установили 49-летнего жителя Москвы, который сегодня утром обратился по телефону "02" с ложным сообщен о взрывном устройстве, якобы заложенном в здании дипломатического представительства в центре Москвы. В настоящее время он доставлен в отдел полиции для разбирательства", - отметил сотрудник пресс-службы.

Если вину хулигана докажут, то ему грозит штраф до 100 тысяч рублей, ограничение свободы до трех лет либо лишение свободы на тот же срок. В том случае, если ущерб от действий "телефонного террориста" составит более миллиона рублей, максимальный срок заключения увеличится до пяти лет.

Отметим, что на прошлой неделе сообщалось об эвакуации в гостинице "Москва" из-за ложного сообщения о бомбе. До этого эвакуацию проводили в головном офисе компании "Газпром" на улице Наметкина. Утверждалось, что организации пришло электронное сообщение о заложенной в здании бомбе. Однако позднее "Газпром" опроверг эту информацию.

А в конце сентября пришлось эвакуировать гостиницу "Метрополь". Из здания вывели 1250 человек, из них около 700 - персонал гостиницы. Однако саперы также не нашли взрывное устройство в здании.

Практически одновременно в правоохранительные органы поступило сообщение о минировании Курского вокзала. Его тщательно проверили, но никакой бомбы на вокзале не обнаружили. Стражи порядка разыскивают "телефонного террориста".