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15 августа 2014, 09:50

Власти и таксисты вместе усовершенствуют законы в сфере перевозок

такси транспорт форумы резолюции

Фото: M24.ru

Таксомоторные компании и власти вместе усовершенствуют законодательство в области пассажирских перевозок, соответствующая резолюция была подписана на II Международном форуме "ТАКСИ".

Как сообщает пресс-служба департамента транспорта, в документе перечислены предложения и рекомендации представителей рынка перевозок. Позже резолюция будет передана в профильные органы законодательной и исполнительной власти для рассмотрения и оценки.

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Добавим, что II Международный Евразийский форум "ТАКСИ" проходил в Санкт-Петербурге 7 и 8 августа. В нем приняли участие более 600 человек из шести государств. Мероприятие было посвящено совершенствованию работы такси в России.

"Развитие таксомоторных перевозок в Москве ― пример для многих регионов. Нормативно-правовые акты, разрабатываемые Москвой, ложатся в основу транспортной политики при организации работы такси в регионах России", — отметил замруководителя департамента транспорта Дмитрий Пронин.

Стоит отметить, что Москва по количеству легальных такси уже догнала Нью-Йорк. За последние четыре года их стало в четыре раза больше, сейчас таксистам выдано более 42 тысяч разрешений, при этом департамент транспорта планирует ограничить выдачу лицензий 55 тысячами. До конца 2014 года для таксистов может быть установлена максимальная цена на перевозку пассажиров от столичных вокзалов и аэропортов.

Сейчас в Москве оборудованы около 400 стоянок для такси, причем 63 из них находятся в зоне платной парковки. В том числе стоянки для легального такси работают на шести вокзалах города: Киевском, Курском, Ленинградском, Ярославском, Казанском и Павелецком. Скоро таксисты смогут парковаться и около трех других вокзалов столицы. Также стоянки такси должны появиться около всех станций метро.

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С 2015 года все такси в Москве будут принимать банковские карты. Автомобили должны быть оснащены кондиционерами, системой навигации, а также картридерами, чтобы пассажиры могли заплатить за поездку кредиткой.

Напомним, с 1 июля этого года вступил в силу закон о "желтом такси" - разрешение будут выдавать только тем перевозчикам, машины у которых желтого цвета. До 1 июля 2018 года все легальные такси в Москве должны стать желтыми. При этом более 70 процентов нелегальных перевозчиков ушли с московского рынка такси.

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