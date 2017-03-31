Гонщица Багдасарян исправно отбывает обязательные работы

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Гонщица Мара Багдасарян исправно отбывает обязательные работы, сообщает РИА Новости.

В ГБУ "Жилищник" района Сокол, где трудится Багдасарян заявили, что девушка не нарушает дисциплину и прибывает на работу вовремя. Из назначенных судом 595 часов Багдасарян отработала уже 427.

Ранее сообщалось, суд удовлетворил требование прокуратуры о бессрочном лишении Багдасарян водительских прав. Такое решение было принято после того, как выяснилось, что по состоянию здоровья девушка не может управлять автомобилем – врачи поставили ей диагноз "эпилепсия". Позднее Багдасарян заявила, что намерена обжаловать решение суда.