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31 марта 2017, 12:02

Происшествия

Гонщица Багдасарян исправно отбывает обязательные работы

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Гонщица Мара Багдасарян исправно отбывает обязательные работы, сообщает РИА Новости.

В ГБУ "Жилищник" района Сокол, где трудится Багдасарян заявили, что девушка не нарушает дисциплину и прибывает на работу вовремя. Из назначенных судом 595 часов Багдасарян отработала уже 427.

Ранее сообщалось, суд удовлетворил требование прокуратуры о бессрочном лишении Багдасарян водительских прав. Такое решение было принято после того, как выяснилось, что по состоянию здоровья девушка не может управлять автомобилем – врачи поставили ей диагноз "эпилепсия". Позднее Багдасарян заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Мара Багдасарян находилась в джипе сына замглавы "Лукойла" Руслана Шамсуарова во время нашумевшей гонки с полицией. В рамках этого дела за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции ей назначили административный арест на 10 суток.

Затем Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Как выяснилось, девушка неоднократно нарушала правила дорожного движения, за что привлекалась к административной ответственности.

Позже девушку приговорили к году обязательных работ за предъявление судебному приставу и работнику ГБУ "Жилищник" района Сокол поддельного больничного листа, чтобы избежать работы по уборке придомовой территории.

Сюжет: Судебные иски против Мары Багдасарян
суды лишение прав общество исправительные работы Мара Багдасарян
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