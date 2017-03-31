Гонщица Багдасарян исправно отбывает обязательные работы

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Гонщица Мара Багдасарян исправно отбывает обязательные работы, сообщает РИА Новости.
В ГБУ "Жилищник" района Сокол, где трудится Багдасарян заявили, что девушка не нарушает дисциплину и прибывает на работу вовремя. Из назначенных судом 595 часов Багдасарян отработала уже 427.
Ранее сообщалось, суд удовлетворил требование прокуратуры о бессрочном лишении Багдасарян водительских прав. Такое решение было принято после того, как выяснилось, что по состоянию здоровья девушка не может управлять автомобилем – врачи поставили ей диагноз "эпилепсия". Позднее Багдасарян заявила, что намерена обжаловать решение суда.
Затем Багдасарян задержали на Ленинском проспекте за парковку автомобиля на тротуаре. Как выяснилось, девушка неоднократно нарушала правила дорожного движения, за что привлекалась к административной ответственности.
Позже девушку приговорили к году обязательных работ за предъявление судебному приставу и работнику ГБУ "Жилищник" района Сокол поддельного больничного листа, чтобы избежать работы по уборке придомовой территории.