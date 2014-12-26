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Происшествия

26 декабря 2014, 19:34

Экс-замминистра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам колонии

суды хищения Алексей Кузнецов Валерий Носов

Фото: ТАСС/Антон Новодержкин

Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего первого заместителя министра финансов Подмосковья Валерия Носова по делу о хищении 10 миллионов рублей, сообщает Агентство "Москва".

Суд также назначил бывшему чиновнику в качестве дополнительного наказания штраф в размере 1 миллиона рублей.

Напомним, с ноября 2005 по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова приобрела у нескольких предприятий ЖКХ право требования задолженностей у муниципальных образований Московской области на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей.

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Это право было легализовано через продажу одному из банков, который обратился за выплатой задолженностей к главам муниципальных образований. Из-за отсутствия денег чиновники взяли кредиты, используя которые, оплатили долги.

Позже кредит был возвращен из бюджета региона в результате предварительной подготовки такой возможности Кузнецовым.

Члены преступной группы также совершили хищение имущества, принадлежащего ОАО "Мособлтрансинвест", на сумму 7,2 миллиарда рублей.

В начале июля 2013 года стало известно о задержании Кузнецова во Франции. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.

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