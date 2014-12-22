Суд заочно арестовал подозреваемого в наемничестве националиста Железнова

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Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил в международный розыск националиста Романа Железнова, подозреваемого в наемничестве, сообщает Агентство "Москва".

Сам подозреваемый утверждает, что находился в статусе волонтера в добровольческом батальоне "Азов". На Украину он прилетел из Польши в июле 2014 года.

В пресс-службе батальона "Азов" агентству пояснили, что Железнов не участвует в боевых действиях и не получает вознаграждение.

"Он не значится в списках бойцов, но является волонтером пресс-службы", - сказал пресс-секретарь "Азова" Александр Алферов.

Если вина Железнова будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до семи лет.