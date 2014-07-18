Крис Кельми арестован на 22 суток за вождение в нетрезвом состоянии

Фото: wikipedia.org. На фото: Евгений Додолев (слева) и Крис Кельми (справа)

Музыкант Крис Кельми арестован на 22 дня Хамовническим судом, сообщило в пятницу МИА "Россия сегодня", ссылаясь на слова представителя пресс-службы суда.

Музыкант дважды отказался от медицинского освидетельствования на опьянение, что и стало причиной административного ареста. "Судья рассмотрел два материала, составленных по части 2 статьи "Невыполнение водителем, лишенным права на управление транспортным средством, законного требования о прохождении медосвидетельствования". По первому материалу Кельми был назначен арест на 10 суток, по второму - на 12", - цитирует агентство представителя пресс-службы суда.

Музыкант не в первый раз подобным образом нарушил ПДД. Напомним, что два года назад сотрудники ГИБДД уже останавливали Кельми за вождение в нетрезвом виде. Тогда музыкант также отказался от медосвидетельствования, за что был арестован на пять суток, после чего был лишен водительских прав.

Крис Кельми, настоящее имя которого Анатолий Кельми, стал известен, приняв участие в рок-группах "Високосное лето", "Автограф" и "Рок-Ателье". Одной из самых популярных песен артиста является композиция "Замыкая круг", которую Крис Кельми написал в соавторстве с Маргаритой Пушкиной.