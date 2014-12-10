Суд удовлетворил требования пострадавших от турфирмы "Лабиринт"

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Кунцевский суд Москвы удовлетворил первый коллективный иск пострадавших от действий приостановившей деятельность компании "Лабиринт". В рамках него в суд обратились 65 истцов, сообщила корреспонденту M24.ru адвокат московского коллегии "Жорин и партнеры" Наталья Янчук.

"Иски были удовлетворены полностью, сумма компенсаций по ним составит около 14 миллионов рублей", - рассказала Янчук, представляющая интересы пострадавших от деятельности "Лабиринта". В каждом из 65 случаев речь шла о полной компенсации стоимости поездки, штрафе в размере половины от этой суммы и компенсации морального вреда и судебных издержек.

"Мы ведем дела более 100 клиентов этой компании. В настоящий момент туристическая фирма не признана банкротом, там введено внешнее наблюдение", - подчеркнула адвокат.

Напомним, накануне Кунцевский суд удовлетворил 33 иска к туроператору "Лабиринт" в пользу клиентов компании. Общая сумма, которую суд постановил взыскать с турфирмы, составила почти 7 миллионов рублей.

Туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке деятельности 2 августа. По словам представителей турфирмы, причинами такого решения являются резкий рост курса валют, а также другие факторы. Ситуацию усугубил конфликт с авиакомпанией "Оренбургские авиалинии".

Вскоре руководителей компаний "Лабиринт", "Лабиринт-Т", "Компания Лабиринт" и "Идеал-тур" Сергея Азарскова и Михаила Шаманова заочно арестовали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Шаманов и Азарсков купили большую часть акций группы компаний "Лабиринт", что позволило им установить контроль над туроператором. В дальнейшем соучастники, получая деньги от клиентов за авиабилеты, не оплачивали места в самолетах, а переводили средства на счет подконтрольной фирмы.

В настоящее время Шаманова и Азарскова объявлены в международный розыск.