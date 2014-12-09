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Происшествия

09 декабря 2014, 16:49

Суд постановил взыскать с "Лабиринта" 7 млн рублей по 33 искам

суды иски Лабиринт туроператоры клиенты

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

Кунцевский суд удовлетворил 33 иска к туроператору "Лабиринт" в пользу клиентов компании, сообщила M24.ru представитель потерпевших Наталья Янчук.

Общая сумма, которую суд постановил взыскать с турфирмы, составила почти 7 миллионов рублей. В нее входит материальный ущерб, компенсация морального вреда и расходы на представителя. Как уточнила юрист, всего в суде рассматриваются более ста исков клиентов "Лабиринта", заседания пройдут до конца этого года.

Напомним, туроператор "Лабиринт" объявил о приостановке деятельности 2 августа. По словам представителей турфирмы, причинами такого решения являются резкий рост курса валют, а также другие факторы. Ситуацию усугубил конфликт с авиакомпанией "Оренбургские авиалинии".

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Вскоре руководителей компаний "Лабиринт", "Лабиринт-Т", "Компания Лабиринт" и "Идеал-тур" Сергея Азарскова и Михаила Шаманова заочно арестовали по делу о мошенничестве. По версии следствия, Шаманов и Азарсков купили большую часть акций группы компаний "Лабиринт", что позволило им установить контроль над туроператором. В дальнейшем соучастники, получая деньги от клиентов за авиабилеты, не оплачивали места в самолетах, а переводили средства на счет подконтрольной фирмы.

В настоящее время Шаманова и Азарскова объявили в международный розыск.

"Идеал Тур" и "Лабиринт" оказались в ряду российских турфирм, столкнувшихся с проблемами. В частности, 16 июля туроператор "Нева" объявил о приостановке деятельности. Причиной в компании назвали "невозможность исполнять свои обязательства перед туристами и заказчиками по договорам реализации турпродукта".

Также 25 июля приостановила работу компания "Роза ветров Мир". Причина приостановки работы туроператора - та же "невозможность". 30 июля петербургский оператор подобное заявление сделал "Экспо-тур". Кроме того, 5 августа группа компаний "ИнтАэр", входящая во вторую десятку крупнейших туристических фирм России, объявила о приостановке своей деятельности.

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