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Более 2,2 тысячи нелегалов выдворены из Москвы с начала года. В Центре содержания иностранных граждан в настоящее время находятся около 400 человек, сообщает пресс-служба управления ФССП по Москве.

Почти все депортированные на родину - граждане Таджикистана, Узбекистана, Армении, Пакистана и ряда стран постсоветского пространства.

С начала года из России было выдворено около 18 тысяч нелегальных мигрантов. Таким образом, каждый девятый мигрант, депортированный на родину, выдворялся столичными судебными приставами.

За пять первых месяцев года в Москве составили 61,5 тысячи протоколов о нарушении миграционного законодательства. Это на 19 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом сумма штрафов, наложенных на нарушителей, составила около 400 тысяч рублей.