Московское правительство поможет студентам-медикам найти работу

"Утро": Выпускникам столичных медицинских вузов помогут найти работу

Центр "Содействие", который помогает найти работу уволенным медикам, займется студентами. Начиная с марта 2015 года, будущим выпускникам столичных медицинских вузов начнут рассказывать о вакансиях в городских больницах и поликлиниках. Об этом M24.ru рассказал координатор центра "Содействие" Константин Царанов. По его словам, молодым специалистам предложат найти работу при помощи центра.

"Мы планируем провести переговоры с основными медицинскими университетами в феврале и с марта начать визиты к будущим выпускникам", - рассказал Константин Царанов. По его словам, студентам расскажут обо всех возможностях центра "Содействие" и предложат помощь в трудоустройстве.

Учащимся также расскажут о возможностях переобучения и повышения квалификации. Однако пройти их медики смогут только после получения диплома, уточнил Царанов.

Центр "Содействие" помогает трудоустроиться врачам и медсестрам, которые попали под сокращение в результате реорганизации городских медицинских учреждений. Центр открылся в ноябре 2014 года. Ежедневно его посещают около 50-70 медработников . Большинство посетителей центра – врачи и средний медицинский персонал. За декабрь туда обратились более тысячи медицинских работников. Порядка половины из них в январе уже вышли на новую работу. В банке вакансий центра содержится более 18 тысяч предложений от различных работодателей - как городских, так и частных медицинских учреждений. Свои предложения по трудоустройству отправили в центр "Содействие" и фармацевтические компании. Центр также помогает врачам и другому медперсоналу устроиться на курсы повышения квалификации. На участие в переобучении уже подали заявки 126 медицинских работников. Сотрудники центра оказывают уволенным медикам психологическую и юридическую помощь, учат их составлять резюме и проходить собеседования. Отметим, что скоро попавшим в базу центра содействие соискателям будет приходить SMS-рассылка о новых вакансиях в городских больницах и поликлиниках.



Отметим, что на заседании комиссии по здравоохранению Мосгордумы 26 января руководитель управления госслужбы и кадров правительства Москвы Александра Александрова отмечала, что пока центр "Содействие" загружен не очень сильно. "Мы можем себе позволить принимать гораздо больше врачей каждый день. У нас не стоят очереди к специалистам", - отметила она.

Профессор кафедры нервных болезней факультета последипломного профессионального образования московского государственного медицинского университета им. Сеченова (Первый мед) Ольга Воробьева поддержала инициативу центра по поводу студентов. "Я полагаю, что это поможет студентам правильно сориентироваться при выборе будущей специализации в ординатуре", - заявила она.

Доцент кафедры управления и экономики здравоохранения Высшей школы экономики Сергей Боярский отметил, что рассказывать о перспективах следует именно будущим выпускникам. "С первого по четвертый курс студенты часто меняют свое мнение о будущей специализации. Беседы с будущими работодателями будут им полезны в основном на пятом-шестом курсе вуза", - пояснил эксперт. - С центром "Содействие" студенты могут общаться на постоянной основе, в то время как ярмарки вакансий, например, проходят нерегулярно".

Он также добавил, что в своих беседах со студентами центру содействие следует акцентировать их внимание на вакансиях именно в медицинском секторе. "Фармацевтические компании и так активно привлекают молодых специалистов на работу, но все-таки шесть лет студенты учатся не для того, чтобы работать медпредставителями. В первую очередь им следует рассказывать о востребованных в городе врачебных вакансиях", - заявил эксперт.

По мнению члена комиссии по здравоохранению Мосгородумы, председателя совета главных врачей при департаменте здравоохранения Ирины Назаровой, выпускникам будет полезно узнать о том, какие специальности сейчас востребованы на рынке. По ее словам, город испытывает потребность в терапевтах, врачах общего профиля, педиатрах и анестезиологах. "Не думаю, что у выпускников будут проблемы с трудоустройством в связи с недостатком практики. Врач после ординатуры – это уже специалист с опытом", - отметила она.

Дарья Миронова