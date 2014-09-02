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Фестивали

02 сентября 2014, 11:35

Фестиваль студенческого спорта Moscow Games пройдет в "Лужниках"

студенты молодежь спортсмены спортивные соревнования фестивали и праздники

Фото: организаторы Moscow Games

Первый любительский международный фестиваль студенческого и молодежного спорта Moscow Games 2014 пройдет на территории "Лужников" со 2 по 5 сентября. В соревнованиях примут участие более 1500 спортсменов-любителей из вузов России, Хорватии, Румынии, Великобритании, Ливана, Сенегала, Алжира, Македонии и других стран.

Состязаться будут в девяти видах спорта: футбол, волейбол, пляжный волейбол, регби-7, теннис, настольный теннис, черлидинг.

Организовать фестиваль решили после посещения аналогичных мероприятий в Европе.

"Основная идея фестиваля состоит в том, что профессиональные спортсмены не должны играть на одной площадке со студентами – они должны поддерживать любительский спорт, но другими способами. Например, выступать в качестве послов, что сделали Константин Игропуло, Анна Петракова", – отметил генеральный директор Ассоциации студенческого и молодежного спорта Алексей Кинаш.

В рамках фестиваля в поддержку любительского спорта выступили известные спортсмены и журналисты, ставшие послами Moscow Games: трехкратная чемпионка Европы по баскетболу Илона Корстин, лидер женской сборной России по волейболу Татьяна Кошелева, олимпийский чемпион и капитан волейбольного "Зенита" Максим Михайлов, двукратный чемпион мира по пляжному футболу Андрей Бухлицкий, игрок сборной России по гандболу Константин Игропуло, серебряный призер Олимпиады в Афинах по плаванию, чемпионка мира Станислава Комарова, игрок женской сборной России по баскетболу, победительница Евролиги-2013 Анна Петракова и комментатор телеканала "Россия 2" Григорий Твалтвадзе.

По словам Татьяны Кошелевой, совмещать спортивную карьеру и учебу довольно трудно, приходится делать выбор.

"Но если создать студенческую лигу и развивать это направление, люди смогут проявлять свои таланты в спорте", - добавила Кошелева.

Открытие фестиваля состоится 3 сентября в 11.00. Церемония закрытия запланирована на 5 сентября.

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