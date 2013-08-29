Более 3 млн кв.метров социального жилья построят в Москве до 2016 года

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Для заселения очередников и жильцов сносимых пятиэтажек в Москве в ближайшие три года за счет городского бюджета в Москве будет построено 2,9 миллиона квадратных метров жилья, сообщил в четверг исполняющий обязанности руководителя столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Всего же до конца 2016 года за счет всех источников финансирования в эксплуатацию будет введено 12,7 миллиона квадратных метров жилья, сказал он в интервью M24.ru.

Говоря о программе комплексной реконструкции московских пятиэтажек, многие из которых были построены в первые послевоенные десятилетия, Левкин отметил, что путем сноса ветхого жилья город избавляется от "морально и физически" устаревших домов, взамен предоставляя их жильцам качественное новое жилье.

По словам руководителя департамента, на сегодняшний день снесены 1402 жилых дома общей площадью более 5 тысяч квадратных метров; осталось снести 320 домов, общей площадью около 1,2 тысячи квадратных метров.