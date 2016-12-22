"Бюджет получил 175 млн руб за незаконное использование объектов недвижимости"

Фото: пресс-служба госинспекции по недвижимости Москвы

В 2017 году квадрокоптеры совершат более 200 вылетов. Инспекторы используют дроны, чтобы найти нарушения правил использования городских территорий. Между тем, москвичи стали вдвое чаще жаловаться на захламление дворов. В 2016 году зафиксировано 602 жалобы по этой проблеме, а за прошлый год их было отмечено чуть более трехсот. О том, как в Москве идет борьба с нецелевым использованием участков, в интервью m24.ru рассказал начальник госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров.

– Как выявляются участки, на которых ведется незаконная деятельность? Сколько рейдов инспекторы провели в этом году? Сколько планируется провести в 2017?

– Работа по выявлению и пресечению носит постоянный характер, контрольно-инспекционные мероприятия проводятся ежедневно. Методы выявления незаконных объектов различны – это и мониторинг, и обследование территории. Также специалисты госинспекции по недвижимости выявляют нарушения на территории Москвы дистанционно с помощью использования информации аэрофотосъемки и ортофотопланов. Основные нарушения: возведение объектов самовольного строительства на земельных участках не предназначенных для целей строительства и реконструкции, самозахват и захламление земельных участков. Госинспекция по недвижимости в своей работе по выявлению земельных правонарушений использует квадрокоптер. С его помощью можно увидеть территорию свысока, оценить общую картину, масштаб того, что происходит на том или ином земельном участке. Сообщения от граждан поступают напрямую в госинспекцию по недвижимости, а также через портал "Наш город".

– Сколько всего обращений от граждан поступило в госинспекцию по недвижимости в этом году? Как реагирует ведомство на жалобы?

– В 2016 году в госинспекцию по недвижимости поступило 8 тысяч 16 обращений граждан.

За последние два года жители стали больше жаловаться на незаконную организацию платных автостоянок и установку шлагбаумов во дворах.

Оставить сообщение горожане могут по телефону горячей линии. Этим каналом москвичи стали пользоваться чаще, по сравнению с прошлым годом. На горячую линию поступило на 12 процентов больше звонков. Мы рассматриваем все обращения граждан в соответствии с действующими нормами законодательства. Ответ готовим своевременно, и особое внимание уделяем качеству подготовки ответа.

– А на портал "Наш город" сколько поступило обращений? Какие проблемы больше всего волнуют жителей, оставивших сообщение на портале?

– В личный кабинет госинспекции по недвижимости геоинформационного портала правительства Москвы "Наш город" в 2016 году поступило 2480 обращений. Большую часть обращений – 1970 – мы опровергли, так как факты не получили подтверждения, а 483 проблемы были признаны, остальные находятся в работе. Чаще всего жители информируют о самовольно возведенных объектах внутри дворовых территорий, таких обращений было 1039 обращений. Отмечу, что по сравнению с прошлым годом количество обращений по данной теме уменьшилось на 42 процента. А вот по проблеме захламления городских территорий, наоборот, стали обращаться в два раза чаще. В этом году зафиксировали 602 обращения на эту тему, а в прошлом 331.

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– Инспекция выявляет незаконные автостоянки, летние кафе? Сколько было выписано в этом году штрафов за использование земельных участков не по назначению? Какова общая сумма выплаченных штрафов?

– Вообще, выявляем не только незаконные автостоянки и кафе, в периметр контроля госинспекции по недвижимости подпадают земельные правонарушения и нарушения при использовании объектов нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы. Нередко пользователи объектов недвижимости незаконно, то есть без разрешительной документации используют городскую землю, самовольно ограничивают доступ на земельные участки общего пользования, захламляют территорию, нарушают порядок изменения целевого назначения объектов нежилого фонда, переустраивают городские объекты нежилого фонда без оформления разрешительных документов, не соблюдают требования к размещению летних кафе. В 2016 году 4 тысячи 357 нарушителей привлечено к административной ответственности. В бюджет поступило – 175 миллионов 350 тысяч штрафов.

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– А за то, что рестораторы не демонтировали летние кафе, сколько предписаний было выписано?

– В течении весенне-осеннего периода госинспекция по недвижимости регулярно осуществляет мониторинг территории столицы. В 2016 году проведено более 9 тысяч обследований на предмет выявления нарушений при размещении летних кафе. По факту выявленных нарушений вынесено 396 постановлений о назначении административного наказания на сумму 21 миллион 407 тысяч рублей, в бюджет в 2016 году поступило – 16 миллионов 224,2 тысячи рублей.

– Гаражи-ракушки, подлежащие сносу, вашим ведомством выявляются?

– Работа по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства возложены на префектуры округов и осуществляются в рамках постановления правительства Москвы от 2 ноября 2012 года № 614-ПП "Об утверждении Положения о взаимодействии органов исполнительной власти города Москвы при организации работы по освобождению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения таких объектов".

– Проводилось ли в этом году обследование объектов культурного наследия? Выявили ли инспекторы случаи незаконного их использования?

– Кроме земельного контроля, госинспекция по недвижимости контролирует использование объектов нежилого фонда, находящегося в собственности Москвы, в том числе являющихся объектами культурного наследия. В 2016 году выявлено 20 нарушений незаконного использования объектов культурного наследия на площади более пяти тысяч квадратных метров. Нарушители оштрафованы, им выданы предписания. Сумма штрафов составила 3,5 миллиона рублей.

– Сколько участков земли обследовали квадрокоптерами? Какие нарушения с их помощью удалось обнаружить?

– Госинспекцией по недвижимости в 2016 году с использованием беспилотных летательных аппаратов проведено 230 обследований труднодоступных земельных участков, общей площадью более трех миллионов квадратных метров.

Использование беспилотных летательных аппаратов позволяет выявлять такие административные правонарушения, как: незаконное размещение объектов недвижимости, незаконное использование земельных участков, захламление земельных участков, ограничение доступа на земельные участки общего пользования, самовольные занятие земельных участков.

– Запланировано ли использование квадрокоптеров в 2017 году?

– На 2017 год запланировано проведение более 200 мероприятий с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Беспилотные летательные аппараты будут использоваться для обследования труднодоступных земельных участков. Закупка дополнительных беспилотных летательных аппаратов в 2017 году не предусмотрена.

Беседовала Светлана Казанцева