На улице Лобачевского началось строительство храма

Началось строительство храма на улице Лобачевского

На улице Лобачевского в рамках "Программы - 200" началось строительство храма в честь святого благоверного Александра Невского, сообщает телеканал "Москва 24". Сейчас на участке действует временная часовня, а когда храм будет готов, то будет вмещать до 500 прихожан.

Отметим, что на данный момент также ведется строительство храма в честь Иверской иконы Божией Матери на Мичуринской улице. Приходской комплекс уже частично открыт. Все объекты на территории будут готовы к концу года.

"Дом притчи уже, по-моему, осваивается, ну и сделают внутреннее убранство самого храма. Первый этап этого убранства. Будем считать, что здесь уже все сделано. Дальше сам настоятель будет заниматься, продолжит его обустройство", - сообщил советник Патриарха Московского и всея Руси по строительству, куратор программы по возведению в Москве 200 новых храмов Владимир Ресин.

Храм в честь Иверской иконы Божией Матери рассчитан на тысячу прихожан. Это самый крупный проект в "Программе – 200".

Напомним, программа строительства 200 православных храмов в Москве развернута во всех административных округах, кроме Центрального. Ее цель - обеспечить густонаселенные районы столицы церквями в шаговой доступности. В рамках программы ведется также разработка проектов планировок будущих храмов в ликвидируемых промышленных зонах Москвы.