Аквапарк-долгострой на Аминьевском шоссе переделают под офисный центр

"12 округов. Интервью": Первый зампрефекта ЗАО Игорь Щенников

На Аминьевском шоссе начались работы по демонтажу аквапарка-долгостроя "Аквадром", сообщил в эфире телеканала "Москва 24" зампрефекта Западного административного округа столицы Игорь Щенников.

"Недавно сменился собственник этого здания. Сейчас оформлены все необходимые документы и начался демонтаж", - заявил он. По словам Щенникова, новый собственник планирует переделать здание под офисно-деловой центр.

Напомним, строительство аквапарка началось в 1997 году, к проведению Всемирных юношеских игр, однако у инвестора возникли проблемы с финансированием. В 2001 году объект был заморожен.

Согласно проекту, комплекс должен был состоять из двух частей: офисной (с тренажерными залами и ресторанами) и спортивно-развлекательной. Планировалось возвести 12 этажей здания (3 подземных и 9 наземных), 5 бассейнов, водные горки, легкоатлетический манеж, дворец игровых видов спорта, гостиницу для иногородних спортсменов, офисы, кафе, центр лечебной физкультуры и медицины.

В подземной части предусматривалась автостоянка на 107 машиномест.