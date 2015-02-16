Самый дорогой "квадрат" в высотках столицы продается в "Москва-Сити"

Фото: mercury-city.com

Самый дорогой квадратный метр жилья в московских высотках продается за 1 миллион рублей в башнях "Город столиц" (деловой центр "Москва-Сити") на Пресненской набережной, говорится в сообщении инвестиционно-риэлторской компании Est-a-Tet.

"Самыми высотными проектами в столице остаются башни ММДЦ "Москва-Сити", они же и самые дорогие предложения среди высоток", – отмечается в пресс-релизе.

На втором месте после комплекса из двух высотных башен "Город столиц" находится "Меркурий Сити" (890 тысяч рублей за квадратный метр), на третьем – башня "Федерация" (810 тысяч рублей за квадратный метр). Среди высотных проектов, не входящих в состав "Москва-Сити", самой дорогостоящей высоткой оказался жилой комплекс "Долина Сетунь" на Мосфильмовской улице – 425 тысяч рублей за квадратный метр.

Между тем компания "Инком-недвижимость" составила рейтинг самых дорогих квартир, которые сдаются в аренду в Москве.

Возглавило этот список предложение за 1,5 млн рублей. За такую сумму предлагается часть современного особняка площадью более 1 тысячи квадратных метров, расположенного на Большой Татарской улице, в 3 минутах ходьбы от станции метро "Новокузнецкая".

"В доме централизованная система вентиляции и кондиционирования, каминный зал с действующим камином, сауна, джакузи, спортзал, подземная парковка. Также имеется уютный двор с беседкой", – говорится в исследовании.

Второе место занимают апартаменты за 1 миллион 385 тысяч рублей в башне "Федерация" ("Москва-Сити") общей площадью 664 квадратных метра.

Третье место у двухуровневой квартиры с оригинальной планировкой и авторским дизайном в жилом комплексе "Эдельвейс" на Давыдковской улице. Ее площадь – 420 квадратных метров, цена – 865 тысяч рублей. Арендатор получит в распоряжение две гардеробные, шесть санузлов и централизованную систему кондиционирования.

На четвертом месте оказалась квартира площадью 310 квадратных метров в элитном доме "Остров Фантазий" на Звенигородской улице (за 820 тысяч рублей), на пятом - квартира за 800 тысяч площадью 210 квадратных метров в элитном клубном доме в Погорельском переулке.

Кроме того, в десятку вошли квартиры в Чапаевском и Архангельском переулках, на улицах Петровка и Композиторская, а также апартаменты в стиле "лофт" на Дербеневской улице.