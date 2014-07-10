Власти отказались от возведения офисного центра по просьбе москвичей

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Столичные власти отказались от строительства офисного центра на улице Щепкина из-за возражений местных жителей. Москвичи, проживающие в непосредственной близости от места планируемой стройки, неоднократно обращались в городские органы исполнительной власти и в российское правительство с просьбой не возводить здание, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Было принято решение расторгнуть договор аренды земельного участка, на котором предполагалось строительство административного здания.

Вышеупомянутый договор на аренду территории площадью 0,09 га был заключен в 1997 году. По адресу улица Щепкина, владение 3А планировалось возвести административное здание с подземным гаражом-стоянкой общей площадью около 3,3 тысячи квадратных метров. Здание, размещенное на территории ранее, снесли, но нового так и не появилось.

Согласно российскому законодательству, договор аренды земельного участка, заключенный в целях строительства, может быть расторгнут досрочно в одностороннем порядке в случае, если будут обнаружены существенные нарушения условий или существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении.

Сообщается, что вопрос дальнейшего использования земельного участка на улице Щепкина будет прорабатывать Москомархитектура.