Количество долгостроя в городе за год сократилось на 13%

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В 2014 году количество объектов долгостроя в столице уменьшилось на 13% по сравнению с предыдущим годом - до 131 объекта, сообщили M24.ru в пресс-службе департамента градостроительной политики.

"В прошлом году из существующего перечня объектов незавершенного строительства удалось исключить 19 объектов", - сказал собеседник.

В департаменте уточнили, что по девяти из этих объектов были приняты решения о возобновлении строительства, два объекта введены в эксплуатацию, еще один включен в Адресную инвестиционную программу. "Оставшиеся - земельные участки, занимаемые объектами самовольного строительства, подлежащими сносу, а также не обремененные застройкой участки", - отметили в ведомстве.

Всего на сегодняшний день на контроле оперативной группы остается 131 объект незавершенного строительства. Отметим, что в момент учреждения перечня в 2011 году в городе насчитывалось 320 объектов долгостроя.