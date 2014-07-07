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07 июля 2014, 12:58

В рамках "Программы-200" в столице возвели 71 временную часовню

строительство проекты Владимир Ресин часовни временные храмы

Фото: m24.ru

В рамках "Программы-200" в столице уже открыли 71 временную часовню, сообщил куратор проекта депутат Госдумы Владимир Ресин.

"Как только появляется временная часовня, сразу начинаются регулярные богослужения, создается приход, община. А когда есть приход, строительство постоянного храма ускоряется. Часто к моменту начала строительства постоянного здания большая часть средств уже бывает собрана", - приводит слова Ресина агентство "Интерфакс".

Обычно деревянную часовню можно построить всего за пару месяцев, а ее стоимость доходит до двух-четырех миллионов.

Напомним, что программа строительства "200 храмов" действует в Москве с 2010 года. Модульные храмы с одним или пятью куполами собираются из стандартных конструкций. В рамках программы отведены конкретные участки земли под 208 часовень.

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Первый храм "Программы-200" был освящен патриархом Кириллом 23 сентября 2012 года – храм Иоанна Предтечи в Братееве на юге столицы.

Помимо этого, весной 2013 года началась реставрация более десяти московских храмов. Из городского бюджета на эти цели было выделено 150 миллионов рублей.

Программа реализуется за счет благотворительных пожертвований, при этом московские власти оказывают поддержку, способствуя выделению земельных участков и получению необходимых согласований.

Всего в Москве функционируют 958 храмов и часовен. При этом храмов и молитвенных помещений, где богослужения совершаются регулярно - 473. Среди них 7 мужских и 6 женских монастырей.

Сюжет: Программа строительства "200 храмов"

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