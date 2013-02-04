В этом году в САО снесут 16 ветхих домов

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Программа сноса ветхих домов в САО выполнена на 87%. Об этом сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" заместитель префекта Северного округа Москвы Андрей Столяров. По его словам, в этом году предстоит снести еще 16 домов.

"Всего по программе сноса ветхого жилья нам предстояло снести около 338 зданий. Программа выполнена на 87 процентов. Осталось 46 домов. В этом году должны быть снесены 16 домов в районах Левобережный и Бескудниковский", - рассказал Столяров.

Напомним, в столице продолжается активная реализация программы по сносу ветхого жилья и замене его современными объектами. Реализация проекта в САО должна завершиться в 2016 году.