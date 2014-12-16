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Фестивали

16 декабря 2014, 18:58

В номинации "Улица года" премии MOST Award победила работа "Взаимопомощь"

стрит-арт премии уличные художники MOST фестивали и праздники

В Москве уличным художникам вручили премию МОСТ Award

В выходные в столице состоялась церемония вручения премии в области стрит-арта MOST Award. В номинации "Улица года" победил Slava PTRK с работой "Взаимопомощь", а в номинации "Событие года" - граффити-проект фестиваля "Лучший город Земли".

Также в номинации "Герой Года" победил Рустам Qbic, в номинации "СЕРИЯ Года" - проект "Наследие", посвященный русскому искусству первой половины ХХ века. Авторы портретов - художники арт-группы Zukclub.

"Выставкой года" стала экспозиция "Наше дело подвиг. Паша 183" об уличном художнике Паше 183. В номинации "Слово Года" победителем стал портал Codered.

В номинации "Гость года" победителем стал Bart Smates с работой на улице Старая Басманная, 6/3 в рамках фестиваля "Лучший город Земли".

Все работы можно посмотреть здесь.

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