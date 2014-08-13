Дело "штатного" киллера столичной этнической ОПГ передано в суд

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Следователи подмосковного управления СКР передали в суд дело киллера одной из столичных ОПГ Назима Гумбатова, причастного к убийству предпринимателя, передает пресс-служба регионального управления ведомства.

По некоторым данным, Гумбатов также причастен к нескольким убийствам криминальных "авторитетов", в частности, он мог участвовать в московских "войнах" этнических банд.

Впрочем, следствию удалось доказать причастность Гумбатова только к одному убийству, совершенному в 2003 году: тогда обвиняемый вместе с подручными расстрелял в Москве предпринимателя и его охрану.

Задержать киллера удалось в Москве в 2012 году, он жил в столице по поддельным документам. Добавим, дело соучастников убийства было выделено в отдельное производство, его фигуранты объявлены в розыск.