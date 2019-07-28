"Тамбов" подложил свинью: "Спартак" потерпел первое поражение в чемпионате

27 июля в рамках третьего тура Российской премьер-лиги московский "Спартак" играл в Саранске с "Тамбовом". Новичок РПЛ неожиданно одолел столичный клуб со счетом 2:0. Спортивный обозреватель Москвы 24 Тимур Фехретдинов – о том, как прошел этот матч и почему проигрыш красно-белых поставил под удар дальнейшую судьбу Олега Кононова.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

"Спартак" начал сезон не слишком удачно. В первом туре благодаря голу Самюэля Жиго еле-еле удалось дожать "Сочи". Для многих фанатов красно-белых этот клуб выглядел идеальным спарринг-партнером, чтобы вкатиться в чемпионат, а в результате едва не стал нокаутером. Во втором туре красно-белые играли с "Ростовом" и вполне могли добыть гостевую победу, но воспитанник "Спартака" Александр Зуев разрушил эти надежды, забив своей бывшей команде на 90-й минуте.

Матч с "Тамбовом" должен был помочь красно-белым вернуться в нужное русло. Но сразу же после стартового свистка номинальные хозяева (напомню, в первой части сезона "Тамбов" будет играть на стадионе ЧМ в Саранске) стали давить "Спартак" изо всех сил. На четвертой минуте Антон Килин немного коряво навесил в штрафную, но снаряд отскочил от Самюэля Жиго прямо под удар Валерию Чуперке (в похожей ситуации вчера забил "Уралу" Кирилл Панченко). Мяч заблокировал Николай Рассказов, но снаряд снова попал к игроку "Тамбова" – на этот раз к Михаилу Костюкову. Однако тот не воспользовался своим шансом, пробив сильно выше ворот.

Видео: vk.com/matchpremier

На 23-й минуте издалека мощно зарядил Аяз Гулиев – мяч угодил в перекладину. А спустя шесть минут "Тамбов" забил первый гол. Хозяева заработали штрафной вблизи ворот "Спартака", Владислав Кулик навесил со стандарта, Михаил Костюков подправил мяч, а Седрик Гогуа замкнул комбинацию. Арбитр не сразу засчитал взятие ворот из-за того, что изначально боковой рефери поднял флаг, сигнализируя об офсайде. Но, обсудив момент с помощниками, главный судья все-таки показал на середину поля. Гости до перерыва так ничем и не ответили, и первый тайм закончился в пользу "Тамбова".

В тайме втором "Спартак" несколько раз был крайне близок к тому, чтобы сравнять счет, но каждый раз удача оказывалась не на стороне столичной команды. На 57-й минуте отличный шанс был у Георгия Джикии. Капитан "Спартака" по обводящей траектории мимо стенки отправлял мяч в дальний угол, но снаряд "поцеловал" штангу и улетел в аут. А на 65-й минуте снаряд в каркас ворот послал Жано Ананидзе, не менее красиво, чем Джикия, пробив с 20 метров. А на 69-й минуте "Тамбов" забил второй. И снова со стандарта. Павел Карасев навесил с углового, а Сослан Таказов головой переправил мяч в сетку.

Видео: vk.com/matchpremier

На 75-й минуте все тот же Джикия мощно пробил издалека в дальний угол, но Гиорги Шелия спас "Тамбов". А спустя пять минут уже могли забить хозяева после того, как ошибся Александр Максименко: Жиго отдал передачу вратарю, но тот, вместо того, чтобы выбить, попытался отпасовать обратно защитнику. В итоге Максименко попал в ноги Ивану Маркелову, но игрок "Тамбова" не смог должным образом подстроиться под мяч. На 86-й минуте "Спартак" снова был близок к голу. После углового Жиго удачно выпрыгнул и, казалось, отправлял снаряд точно в ворота, но опять спасли перекладина и Гиорги Шелия.

Так тамбовчане довели поединок до первой победы в сезоне и во всех смыслах подложили своим гостям свинью. Команда Александра Григоряна, которого последнее время критикуют все, кому не лень, обыграла красно-белых с помощью их же оружия – стандартных положений. Поэтому теперь головной боли прибавится больше у человека, которого критикуют точно больше, чем Григоряна - Олега Кононова. Кто-то из болельщиков "Спартака" на гостевом секторе вывесил пиджаки – отсылку к излюбленному стилю одежды тренера красно-белых. А после второго гола фанаты московского клуба зарядили кричалку "Уходи, пиджак".

Хотя вряд ли стоит во всех проблемах "Спартака" винить только Кононова. Да, у команды определенно не складывается игра, но с уходом Зе Луиша и Софьяна Ханни количество футболистов, которые могут создать гол (не со стандарта) близится к нулю. Луис Адриано еще в прошлом сезоне моментально растворялся, попадая в штрафную соперника, о способностях новичках Эсекьеля Понсе пока вообще сложно сказать - его как будто бы и нет на поле. Единственное светлое пятно в атаке нынешнего "Спартака" – это Зелимхан Бакаев. Но и к нему есть определенные вопросы. Поэтому увольнение Кононова хоть и вполне напрашивается (и терпение руководства красно-белых наверняка не будет вечным), однако не поменяет ровным счетом ничего. Так что, как говорится, ищите дураков в другом месте.