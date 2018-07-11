Давид одолел Голиафа: почему сборная Франции – в финале ЧМ

Во вторник определился первый финалист чемпионата мира по футболу. Им стала сборная Франции, которая с минимальным счетом обыграла Бельгию. Спортивный обозреватель портала Москва 24 рассказывает, чем этот матч был похож на поединок России и Испании и почему снова стало непонятно, кто выиграет этот ЧМ.

Фото: ТАСС/Liewig Christian/ABACA

До матча Бельгия – Франция расклад был почти очевиден: команда Роберто Мартинеса быстрее, техничнее, сильнее команды Дидье Дешама. Перевес виделся не слишком большим. Все-таки у французской сборной в нападении есть Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Оливье Жиру. Но у Бразилии был Неймар, Коутиньо и Роберто Фирмино – и это не особо спасло.

Поэтому у Франции было два варианта – выйти на поле, сыграть в открытый футбол и надеяться, что получится перебегать сборную Бельгии. Или пойти вторым путем, что и сделал Дешам. А именно – сыграть вторым номером, как делают команды либо очень слабые, либо, наоборот, – очень расчетливые.

В матче российской сборной против испанцев главный тренер нашей команды Станислав Черчесов выбрал подобную тактику – играть в пять защитников, пытаться грамотно позиционно обороняться и ловить каждый шанс поймать соперника и стараться реализовать моменты в контратаке. У Дидье Дешама хоть и было номинально четыре защитника, но на своей половине большую часть игры находилась вся команда.

Первую пятнадцатиминутку сборная Франции почти не вылезала из-под прессинга бельгийцев. Лишь на 13-й минуте команда смогла убежать в опасную контратаку. Поль Погба разогнался по центру и выдал отличный пас на ход Мбаппе. Игрок ПСЖ мог выходить один на один. Но Тибо Куртуа вовремя среагировал и забрал мяч.

Однако Бельгия атаковала чаще и опаснее. На 16-й минуте Кевин Де Брейне навесил в штрафную на Эдена Азара. Мощный удар полузащитника "Челси" прошел рядом со штангой. А на 22-й минуте после углового пробил Тоби Алдервейрелд, но Уго Льорис дотянулся до мяча. До перерыва несколько моментов имели и та, и другая команда, но ни одна из них так и не смогла довести дело до гола.

TФото: ТАСС/PA Images/Tim Goode

Зато сразу в начале второго тайма неожиданно забила Франция. На 51-й минуте "трехцветные" заработали угловой. После подачи Гризманна Самюэль Юмтити смог опередить Маруана Феллайни и отправить мяч в сетку ворот. На 56-й минуте Жиру едва не забил второй. Мбаппе пяткой отдал пас на нападающего "Челси", но удар вовремя был заблокирован Муссой Дембеле.

С 60-й минуты и до самого конца матча Франция уже совсем наглухо закрылась на своей половине поля. Контратаки теперь служили не для того, чтобы забить еще один гол, а для того, чтобы потянуть время. Если кто-то из французов убегал в атаку, то на нем чаще всего фолили. А дальше долгая подготовка к штрафному, розыгрыш стандарта через пас, возвращение мяча обратно и другие футбольные хитрости.

Дидье Дешам переиграл Роберто Мартинеса не только тактически, но и физически: бельгийцы не знали, как вскрыть оборону сборной Франции; не смогли поймать "трехцветных" на серьезной ошибке и при это сами не смогли на 100% отработать в обороне. Можно было бы сказать, что французы оказались сильнее. Но все с точностью до наоборот.

В этом матче слабый обыграл сильного. Черепаха обогнала Зайца. Давид одолел Голиафа. Хитрость победила мощь. Это можно называть антифутболом, но именно такой подход дает результат. И именно поэтому сборная Франции Дидье Дешама будет играть в финале, а команда Бельгии – в матче за третье место.

Фото: AP/Thanassis Stavrakis

Именно этот подход снова и снова нам дарит интригу. Подобный футбол отправил домой испанцев, немцев, аргентинцев и уругвайцев. И да, возможно, он был не таким выразительным, не изобиловал опасными моментами. Но зато победу одерживали команды, которые этого больше хотели. А значит, и больше были достойны этой победы.

С кем бы ни сыграли "трехцветные" решающий матч – Хорватией или Англией – результат абсолютно непредсказуем. Если Франции в соперники достанется команда Гарета Саутгейта, можно рассчитывать, что подопечные Дешама не сильно изменят стиль игры по сравнению с поединком против бельгийцев. Но англичане наверняка будут к этому готовы.

Если же в финале окажется Хорватия, то нас ждет еще более интересная игра. Ведь команда Златко Далича сама старается действовать вторым номером, давая сопернику пространство и иллюзию свободы в атакующих действиях. Но это обманчивое ощущение может расслаблять команды и заставлять их делать ошибки. Так Хорватия играла с Аргентиной, так едва не обыграла в основное время сборную России. Поэтому Дидье Дешаму и сборной Франции придется сильно постараться, чтобы взять второй в истории кубок ЧМ.

Тимур Фехретдинов