Великолепная шестерка: главные правила здоровой осанки у школьников

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить внимание родителям в вопросе осанки школьников.



Учебный год для любого ребенка – это особый период. Но связан он не только с получением новых знаний и подготовкой к разного рода контрольным и экзаменам. Девять школьных месяцев – это серьезная нагрузка на позвоночник, так как львиную долю времени ученик находится в положении сидя. Кроме того, ему предстоит постоянное ношение тяжелых сумок и рюкзаков. А именно эти два фактора потенциально влияют не только на здоровье позвоночника, но и на развитие опорно-двигательного аппарата в целом. Поэтому сегодня мы поговорим о том, как создать условия для правильного формирования осанки.

Рюкзаки

Те родители, у кого дети учатся в начальной школе, как правило, пристально следят за осанкой своих детей, в том числе покупая им ортопедические рюкзаки и четко контролируя, чтобы их правильно носили. Но как только ребенок заканчивает "началку", многие родители перестают на такие вещи обращать внимание. А это неизбежно приводит к тому, что дети начинают носить рюкзаки на одном плече или вообще отдают предпочтение сумкам. Да, есть некая дань моде, но задача именно родителей – доносить информацию до своих чад, что такое ношение рюкзаков неизбежно приведет к сколиозу (наклону) плечевого пояса в одну из сторон.

Если этот процесс вовремя не скорректировать, шансы, что искривление останется на всю оставшуюся жизнь, будут очень высокими. Здесь важно наглядно показывать детям, почему это плохо как с эстетической точки зрения, так и с точки зрения здоровья. Тем более в подростковый период рост позвоночника может быть очень быстрым, и здесь важно учитывать все факторы, которые влияют на правильную осанку.

Парта

Но главным виновником искривления позвоночника у детей можно считать непосредственно парту. Основная проблема – некорректно подобранная высота стула по отношению к столу, а также сама посадка: сильный наклон головы во время работы с тетрадью.

Здесь механизм искривления очень прост: если все время сильно опускать голову (лебединая шея), шейный и грудной отделы позвоночника испытывают сильное напряжение, так как нагрузка на позвоночник распределяется неравномерно. Наш организм умеет хорошо адаптироваться к разным некомфортным условиям, поэтому, если такое положение возникает регулярно, для компенсации неравномерной нагрузки на шейный и грудной отделы позвоночника происходит следующее: возникает избыточный изгиб в поясничном отделе, задача которого – выравнивать нагрузку. Так и возникает так называемый гиперлордоз поясничного отдела, а также S-образная осанка.

Профилактикой может являться консультация врача-ортопеда, правильно подобранные физические нагрузки (в том числе и ЛФК), а также корректно подобранная мебель для занятий дома.

Обувь

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Здоровье позвоночника зависит не только от правильного положения во время работы сидя и ношения рюкзаков, но и от нагрузок на стопы. К сожалению, именно из-за проблем с ними часто возникает не только беда с позвоночником, но и с тазобедренным, коленным и голеностопным суставами. И даже если у ребенка с детства была сформирована правильная стопа, модные во все времена кеды и другие виды обуви с плоской подошвой могут сильно навредить активно растущему скелету.

Другими словами, если ваш ребенок любит носить кеды, в обязательно порядке подберите ему для них специальные стельки. Причем для этого необязательно записываться в поликлинику к ортопеду: в Москве практически в любом ортопедическом салоне работают врачи, которые дают консультации совершенно бесплатно.

Спорт

Да, как бы странно это ни прозвучало, но не весь спорт одинаково полезен. И речь сейчас идет не о травмах, которые практически неизбежны в любых дисциплинах: речь о так называемых асимметричных видах спорта, в которых с самого начала закладывается дисбаланс развития скелета.

К таким видам спорта можно отнести все виды ударных единоборств, особенно бокс, кикбоксинг, тайский бокс и даже боевое самбо, а также фехтование, гребля на каноэ и другие схожие виды. Здесь важна работа тренера, который должен давать нагрузки, компенсирующие асимметрию, но так происходит не всегда.

Поэтому, если вы отдаете ребенка в тот или иной вид спорта, поговорите на эту тему с тренером. Моя рекомендация, если говорить о гармоничном физическом развитии ребенка, – попробовать акробатику (можно отдавать ребенка с трех лет); плавание; спортивную гимнастику; легкую атлетику с акцентом на бег.

Сон

Но и краеугольным камнем проблем с осанкой можно считать сон, а точнее, на чем ваш ребенок спит. Обратите внимание, что грудным детям и малышам вообще не нужна подушка – это положительно влияет на формирование осанки. Но как только детям выдают подушку, часто начинаются проблемы.

Здесь важно вовремя проконсультироваться с ортопедом, который сориентирует, на какой подушке действительно стоит спать.

Массаж

От правильного развития мышц также зависит формирование позвоночника. Поэтому необходимы комплексы медицинского массажа, которые будут являться прекрасной профилактикой возможных проблем со стороны опорно-двигательного аппарата в целом. Особенно важно делать массажи детям, занимающимся спортом.

Опорно-двигательный аппарат – сложная система, от развития которой зависит не только осанка и внешний вид человека. При разных проблемах с позвоночником могут быть и нарушения со стороны внутренних органов, раннее развитие проблем с межпозвонковыми дисками и ряд других патологий. Поэтому крайне важно, чтобы в период активного роста опорно-двигательный аппарат развивался правильно. А для этого нужно приложить усилия как родителям, так и детям.