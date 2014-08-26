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Законы

26 августа 2014, 11:50

Для собак бойцовых пород хотят ввести обязательные курсы дрессировки

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Фото: ИТАР-ТАСС

Владельцев собак опасных пород могут обязать проходить специальное обучение перед тем, как завести питомца. О возможности введения таких правил вновь заговорили специалисты, сообщает телеканал "Москва 24". В частности, могут ужесточить правила, регулирующие содержание собак бойцовских пород.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными", в котором предлагается ввести новые правила, прошел первое чтение в Госдуме еще в 2013 году. Согласно документу, собак, которые входят в список опасных, приравняют к травматическому оружию.

Опасными (или бойцовыми) считаются:

  • американский питбультерьер,
  • кавказская овчарка,
  • южноафриканский бурбуль,
  • карельская медвежья собака,
  • анатолийский карабаш,
  • американский стаффордширский терьер,
  • алабай,
  • метисы этих пород.

Будущих хозяев собак могут обязать проходить специальные курсы

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Кроме того, законопроект предполагает обязательное обучение собак. Владелец пса опасной породы старше 18 месяцев должен будет иметь свидетельство о прохождение собакой общего курса дрессировки. Помимо этого собак надо будет обязательно регистрировать - держать незарегистрированного опасного пса дома законопроект запрещает. Но для получения регистрации пройти обучение придется и самому хозяину.

Отметим, в Москве правила содержания животных определяются Кодексом Москвы об административных правонарушениях. Там говорится, что с собакой без поводка и намордника нельзя посещать магазины, детские площадки, рынки, пляжи, а также находиться в транспорте. Выгуливать собак запрещается на территории учреждений здравоохранения, детских садов и школ. С собакой без поводка нельзя гулять на природных и озелененных территориях. За все эти нарушения грозит штраф до 1 тысячи рублей.

Удобнее всего выгуливать собак на специальных площадках, обнесенных забором. Чтобы такая площадка появилась рядом с домом, жителям нужно написать заявление в районную управу. Там должны найти подходящую территорию и обустроить ее.

Также для московских кошатников и собачников есть "Временные правила содержания собак и кошек". Согласно этому документу, животных нельзя содержать в местах общего пользования: кухнях, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и на балконах. В столичном кодексе об административных правонарушениях за это предусмотрены штрафы – до 2000 рублей. Хозяевам стоит следить и за лаем своих питомцев - он запрещен на улице и в доме после 10 часов вечера и до 8 утра.

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