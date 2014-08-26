Для собак бойцовых пород хотят ввести обязательные курсы дрессировки

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Владельцев собак опасных пород могут обязать проходить специальное обучение перед тем, как завести питомца. О возможности введения таких правил вновь заговорили специалисты, сообщает телеканал "Москва 24". В частности, могут ужесточить правила, регулирующие содержание собак бойцовских пород.

Законопроект "Об ответственном обращении с животными", в котором предлагается ввести новые правила, прошел первое чтение в Госдуме еще в 2013 году. Согласно документу, собак, которые входят в список опасных, приравняют к травматическому оружию.

Опасными (или бойцовыми) считаются:

американский питбультерьер,

кавказская овчарка,

южноафриканский бурбуль,

карельская медвежья собака,

анатолийский карабаш,

американский стаффордширский терьер,

алабай,

метисы этих пород.

Будущих хозяев собак могут обязать проходить специальные курсы

Кроме того, законопроект предполагает обязательное обучение собак. Владелец пса опасной породы старше 18 месяцев должен будет иметь свидетельство о прохождение собакой общего курса дрессировки. Помимо этого собак надо будет обязательно регистрировать - держать незарегистрированного опасного пса дома законопроект запрещает. Но для получения регистрации пройти обучение придется и самому хозяину.

Отметим, в Москве правила содержания животных определяются Кодексом Москвы об административных правонарушениях. Там говорится, что с собакой без поводка и намордника нельзя посещать магазины, детские площадки, рынки, пляжи, а также находиться в транспорте. Выгуливать собак запрещается на территории учреждений здравоохранения, детских садов и школ. С собакой без поводка нельзя гулять на природных и озелененных территориях. За все эти нарушения грозит штраф до 1 тысячи рублей.

Удобнее всего выгуливать собак на специальных площадках, обнесенных забором. Чтобы такая площадка появилась рядом с домом, жителям нужно написать заявление в районную управу. Там должны найти подходящую территорию и обустроить ее.

Также для московских кошатников и собачников есть "Временные правила содержания собак и кошек". Согласно этому документу, животных нельзя содержать в местах общего пользования: кухнях, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и на балконах. В столичном кодексе об административных правонарушениях за это предусмотрены штрафы – до 2000 рублей. Хозяевам стоит следить и за лаем своих питомцев - он запрещен на улице и в доме после 10 часов вечера и до 8 утра.