Для собак бойцовых пород хотят ввести обязательные курсы дрессировки

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Владельцев собак опасных пород могут обязать проходить специальное обучение перед тем, как завести питомца. О возможности введения таких правил вновь заговорили специалисты, сообщает телеканал "Москва 24". В частности, могут ужесточить правила, регулирующие содержание собак бойцовских пород.
Законопроект "Об ответственном обращении с животными", в котором предлагается ввести новые правила, прошел первое чтение в Госдуме еще в 2013 году. Согласно документу, собак, которые входят в список опасных, приравняют к травматическому оружию.
Опасными (или бойцовыми) считаются:
- американский питбультерьер,
- кавказская овчарка,
- южноафриканский бурбуль,
- карельская медвежья собака,
- анатолийский карабаш,
- американский стаффордширский терьер,
- алабай,
- метисы этих пород.
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Кроме того, законопроект предполагает обязательное обучение собак. Владелец пса опасной породы старше 18 месяцев должен будет иметь свидетельство о прохождение собакой общего курса дрессировки. Помимо этого собак надо будет обязательно регистрировать - держать незарегистрированного опасного пса дома законопроект запрещает. Но для получения регистрации пройти обучение придется и самому хозяину.
Отметим, в Москве правила содержания животных определяются Кодексом Москвы об административных правонарушениях. Там говорится, что с собакой без поводка и намордника нельзя посещать магазины, детские площадки, рынки, пляжи, а также находиться в транспорте. Выгуливать собак запрещается на территории учреждений здравоохранения, детских садов и школ. С собакой без поводка нельзя гулять на природных и озелененных территориях. За все эти нарушения грозит штраф до 1 тысячи рублей.
Удобнее всего выгуливать собак на специальных площадках, обнесенных забором. Чтобы такая площадка появилась рядом с домом, жителям нужно написать заявление в районную управу. Там должны найти подходящую территорию и обустроить ее.
Также для московских кошатников и собачников есть "Временные правила содержания собак и кошек". Согласно этому документу, животных нельзя содержать в местах общего пользования: кухнях, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и на балконах. В столичном кодексе об административных правонарушениях за это предусмотрены штрафы – до 2000 рублей. Хозяевам стоит следить и за лаем своих питомцев - он запрещен на улице и в доме после 10 часов вечера и до 8 утра.