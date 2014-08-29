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МО

29 августа 2014, 17:10

Фигурант дела о крушении поездов под Наро-Фоминском взят под домашний арест

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Фото: ИТАР-ТАСС

СК задержал еще одного фигуранта дела о крушении поездов под Наро-Фоминском. Его взяли под домашний арест, сообщает пресс-служба ведомства.

Третьим обвиняемым стал мастер дорожной бригады по промерам и осмотру железнодорожного пути Николай Ивченко. Его обвиняют в нарушении правил "безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть двух и более лиц". В ходе допроса мужчина признал свою вину.

Напомним, ранее обвинения по этой статье были предъявлены бригадиру Московско-Киевской дистанции пути Александру Соколову и начальнику 3-го участка Московско-Киевской дистанции пути Алексею Виноградову. Оба находятся под стражей. В итоге фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.

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Главной причиной крушения поездов в Наро-Фоминском районе Подмосковья стало нарушение порядка работ на путях.

"Основная причина связана с грубым нарушением порядка в условиях запрета на ручную работу по эксплуатации бесстыкового пути, которая допущена должностными лицами дистанции Москва-Киев. Это повод для серьезного разбирательства внутри самой компании", - заявил ранее глава РЖД Владимир Якунин.

Также он отметил, что сошедший с рельсов вагон и вагоны украинского товарного состава в последнее время "не подвергались никакому серьезному контролю".

Напомним, 20 мая в Подмосковье столкнулись товарный и пассажирский поезда. В результате аварии погибли шесть и пострадали 28 человек. Инцидент произошел около 13.00 в Наро-Фоминском муниципальном районе, у станции Бекасово - Киевское направление. Товарный поезд сошел с рельсов и столкнулся с пассажирским, следовавшим по маршруту Москва-Кишинев. Два вагона пассажирского поезда перевернулись.

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Сюжет: Столкновение поездов под Наро-Фоминском

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