Основной версией ЧП в метро остается незакрепленная стрелка - заммэра

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Основной версией аварии на Арбатско-Покровской линии столичного метро остается неправильно закрепленный стрелочный перевод, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Этой же версии, по словам чиновника, придерживается и столичный метрополитен. При этом Ликсутов отметил, что итоговое решение должны вынести следователи.

Авария на Арбатско-Покровской линии метро

Добавим, что 45 пациентов получают помощь в московских больницах, четверо – в федеральных.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" сошли с рельсов три вагона поезда. Экстренные службы вывели из вагонов 1150 человек. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали.

По состоянию на 29 июля а больницах остаются 49 человек, состояние двоих крайне тяжелое – пострадавшие находятся на искусственной вентиляции легких. Состояние еще четырех человек оценивается как тяжелое. Состояние 12-ти пациентов средней тяжести, 27 граждан находятся в удовлетворительном состоянии. Четыре пациента остаются в реанимации.

В настоящее время уже задержаны четверо подозреваемых: мастер службы путей подземки Валерий Башкатов, его помощник Юрий Гордов, директор по производству субподрядной организации ООО "Спецтехреконструкция" Анатолий Круглов и замначальника дистанции капитального ремонта службы пути метрополитена Алексей Трофимов. Все они содержатся под стражей.

По мнению СК, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод. По данным Следственного комитета, стрелку закрепили тонкой проволокой, которая порвалась, что и привело к крушению поезда.