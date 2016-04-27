Родители не приехали за улетевшей без билета в Петербург школьницей

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Родители до сих пор не приехали за девочкой, прилетевшей без билета из Москвы в Санкт-Петербург. Об этом МИА "Россия сегодня" сообщила представитель управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу Светлана Песковская.

"На этот момент ситуация никак не поменялась. Девочка по-прежнему находится в социальном приюте, продолжаются проверочные мероприятия по этому происшествию", – рассказала Песковская.

Ранее в средствах массовой информации появилась новость о том, что 11-летней девочке удалось в одиночку и без билета пройти контроль в аэропорту Внуково и сесть на рейс авиакомпании "Россия" в Санкт-Петербург.

Московская школьница без документов улетела в Санкт-Петербург

Безнадзорный ребенок, в одиночестве гулявший по аэропорту Пулково, был обнаружен сотрудниками транспортной полиции. Девочка сообщила полицейским, что она прилетела, примкнув к группе других пассажиров и беспрепятственно миновав контроль.

По данному факту уже была организована доследственная проверка столичным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ. Кроме того, по данным источника агентства, близкого к московским авиационным службам, свою проверку параллельно проводят служба безопасности аэропорта Внуково и Росавиация.

На текущий момент установлено, что рассказ ребенка полностью подтверждается. "В рассказанной истории девочка ничего не выдумала, она действительно из Москвы, и она не пользовалась другим транспортом. Обстоятельства были проверены опросом персонала и отсмотром записей с камер видеонаблюдения. Похоже, что ее рассказ полностью подтверждается", – рассказал собеседник МИА "Россия сегодня".