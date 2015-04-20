Фигурант дела о махинациях с недвижимостью авиапредприятия пойдет под суд

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Фигурант дела о махинациях с недвижимостью авиапроизводителя пойдет под суд, сообщает пресс-служба столичного главка полиции.

Мужчина обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем крупный ущерб.

Ранее M24.ru сообщало, что следователи МВД заочно предъявили обвинение исполнительному директору одной из компаний по производству авиатехники.

По данным правоохранителей, бывшие исполнительный директор и директор по административно-хозяйственной работе убедили руководство в необходимости сдачи части помещений в аренду, причем сделки были невыгодными для компании.

Так, с 2005 года между владельцем помещений и управляющей компанией, подконтрольной одному из обвиняемых, были заключены договоры аренды 3,2 тысячи квадратных метров недвижимости по цене от 2 до 5 тысяч рублей за квадратный метр в год.

Однако фактически площади, переданные управляющей компании, использовались для сдачи в субаренду по реальным рыночным ценам, которые были выше.

В феврале 2015 года одному из фигурантов, было предъявлено обвинение и его отпустили под подписку о невыезде. Второму фигуранту, исполнительному директору, предъявляли обвинение заочно и уже задержали.