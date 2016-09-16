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16 сентября 2016, 09:14

Следствие

Таиланд выдал Москве обвиняемого во взяточничестве экс-строителя

Таиланд выдал Москве обвиняемого по резонансному делу о мошенничестве. Речь идет о бывшем депутате горсовета Черногорска Василии Смольникове, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Обвиняемого доставили в Москву рейсом "Аэрофлота" в сопровождении сотрудников российского национального Центрального бюро Интерпола.

На родине Смольникова обвиняют в даче взятки должностному лицу и растрате крупной суммы денег. По данным следствия, злоумышленник, который в то время еще и был владельцем компании "Черногорск отделстрой", не выплатил деньги строителям, возводившим жилье для погорельцев в районном центре Шира Республики Хакасия.

Смольников предпочел дать взятки контролирующим органам и присвоить себе около 80 миллионов рублей, после чего выехал за границу.

Экс-депутата объявили в международный розыск в феврале 2016 года. Черногорский городской суд Хакасии постановил заключить его под стражу. Выяснилось, что Смольников скрывается в Таиланде, где его и задержали.

следствие депортация международный розыск

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