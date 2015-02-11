Мосгорсуд оставил под домашним арестом бизнесмена Левона Айрапетяна

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Мосгорсуд отказался выпустить из-под домашнего ареста предпринимателя Левона Айрапетяна, обвиняемого по делу о хищении и отмывании денег при продаже акций "Башнефти", сообщает Агентство "Москва".

Суд не стал отменять решение первой инстанции, продлившей срок домашнего ареста бизнесмена до апреля 2015 года.

Ранее предприниматель был освобожден из СИЗО и отпущен под домашний арест, но защита просила еще смягчить меру пресечения и освободить его под залог или подписку о невыезде.

Напомним, 17 июля 2014 года Басманный суд Москвы арестовал крупного предпринимателя и общественного деятеля Левона Айрапетяна, подозреваемого в растрате и отмывании денежных средств.

По версии следствия, бизнесмен причастен к финансовым махинациям при продаже компании "Башнефть" структурам АФК "Система". Ранее суд арестовал в рамках этого дела пакет акций "Башнефти" на 300 миллионов рублей.

Задержать бизнесмена, который считается одним из самых богатых представителей армянской диаспоры в мире, удалось 15 июля в Домодедове.

Основанием для задержания стали показания экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, приговоренного к пожизненному заключению за организацию убийств, поджог типографии в Челябинской области и подрыв автомобиля в Уфе, а также уклонение от уплаты налогов и попытку дачи взятки сотруднику ФСБ.

Наиболее высокопоставленным фигурантом уголовного дела о продаже "Башнефти" является председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков. В отношении него была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, однако впоследствии его освободили под обязательство о явке.