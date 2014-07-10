В убийстве женщины шприцем могут быть виновны "черные риелторы"

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Совершить убийство женщины на востоке столицы могли желающие поскорее получить ее квартиру, передает агентство "Интерфакс".

Сотрудники Следственного комитета прорабатывают версию, согласно которой пенсионерку убили уколом в бедро из корыстных целей. Установлено, что женщина заключила договор пожизненной ренты со своим дальним родственником, который и должен был получить квартиру после смерти пенсионерки в обмен на заботу и помощь. Сейчас подозреваемый объявлен в розыск.

Накануне по факту убийства москвички было возбуждено уголовное дело. Состав вещества, которое повлекло гибель женщины, будет установлен в ходе судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, что убийство было совершено 7 июля на 4-й Сокольнической улице. Неизвестные напали на пожилую женщину, вкололи ей в бедро какой-то препарат и скрылись. Через некоторое время потерпевшая скончалась. Момент нападения попал в объективы камер наружного видеонаблюдения.