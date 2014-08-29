Доходный дом на Новинском бульваре незаконно сдали в аренду 13 бизнесменам

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Бизнесменов оштрафовали за незаконное использование помещений в Доходном жилом доме на Новинском бульваре, который является памятником культуры федерального значения, сообщает в пятницу, 29 августа, пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, помещения в доме занимают 13 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако здание принадлежит государству и находится в управлении "Координационного центра Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники".

Использование помещений бизнесменами признали незаконным, так как они нарушили требования законодательства при использовании федерального недвижимого имущества. В частности, необходимые документы, которые дают право на использование помещений не оформлены.

По результатам проверки Пресненский межрайонный прокурор направил в Арбитражный суд заявления о привлечении арендаторов к административной ответственности по статье "Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта".

Решением суда 8 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оштрафованы на 160 тысяч рублей.