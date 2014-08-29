Доходный дом на Новинском бульваре незаконно сдали в аренду 13 бизнесменам

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Бизнесменов оштрафовали за незаконное использование помещений в Доходном жилом доме на Новинском бульваре, который является памятником культуры федерального значения, сообщает в пятницу, 29 августа, пресс-служба столичной прокуратуры.
По данным следствия, помещения в доме занимают 13 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако здание принадлежит государству и находится в управлении "Координационного центра Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники".
Использование помещений бизнесменами признали незаконным, так как они нарушили требования законодательства при использовании федерального недвижимого имущества. В частности, необходимые документы, которые дают право на использование помещений не оформлены.
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По результатам проверки Пресненский межрайонный прокурор направил в Арбитражный суд заявления о привлечении арендаторов к административной ответственности по статье "Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта".
Решением суда 8 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оштрафованы на 160 тысяч рублей.
Доходный дом на Новинском бульвареДоходный дом на Новинском бульваре был построен в 1911-1913 годах по проекту архитектора Таманяна. Здание представляет собой пример Доходного дома, выстроенного в формах усадьбы, существенно увеличенной в размерах. На передний фасад выходят два трехэтажных флигеля, соединенных с центральным корпусом.
Квартиры, сдававшиеся в наем, располагались на нижних этажах центрального корпуса и во флигелях. Верхние этажи главного дома, предназначались для владельца здания - художника, мецената и коллекционера князя Сергея Щербатова. Лепные рельефы с античными сюжетами украшают и дворовые фасады боковых флигелей.
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