Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

29 августа 2014, 16:47

Доходный дом на Новинском бульваре незаконно сдали в аренду 13 бизнесменам

штрафы прокуратура Москвы суды доходные дома архитектурные памятники недвижимость незаконные арендаторы

Фото: ИТАР-ТАСС

Бизнесменов оштрафовали за незаконное использование помещений в Доходном жилом доме на Новинском бульваре, который является памятником культуры федерального значения, сообщает в пятницу, 29 августа, пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, помещения в доме занимают 13 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Однако здание принадлежит государству и находится в управлении "Координационного центра Межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники".

Использование помещений бизнесменами признали незаконным, так как они нарушили требования законодательства при использовании федерального недвижимого имущества. В частности, необходимые документы, которые дают право на использование помещений не оформлены.

Ссылки по теме

По результатам проверки Пресненский межрайонный прокурор направил в Арбитражный суд заявления о привлечении арендаторов к административной ответственности по статье "Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности, и использования указанного объекта".

Решением суда 8 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оштрафованы на 160 тысяч рублей.

Доходный дом на Новинском бульваре

Доходный дом на Новинском бульваре был построен в 1911-1913 годах по проекту архитектора Таманяна. Здание представляет собой пример Доходного дома, выстроенного в формах усадьбы, существенно увеличенной в размерах. На передний фасад выходят два трехэтажных флигеля, соединенных с центральным корпусом.

Квартиры, сдававшиеся в наем, располагались на нижних этажах центрального корпуса и во флигелях. Верхние этажи главного дома, предназначались для владельца здания - художника, мецената и коллекционера князя Сергея Щербатова. Лепные рельефы с античными сюжетами украшают и дворовые фасады боковых флигелей.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать