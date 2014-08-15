Мэрия будет массово выявлять должников по штрафам среди чиновников

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Московских чиновников будут лишать повышений, перевода по службе и прибавки к зарплате за неоплаченные штрафы и просроченные кредиты. Об этом M24.ru сообщил источник в столичной мэрии. По его словам, в начале августа управление госслужбы и кадров правительства Москвы направило во все структурные подразделения мэрии письмо (есть в распоряжении M24.ru) о тотальной проверке на долги "всех госслужащих органов исполнительной власти". Все сотрудники столичных ведомств должны были под подпись ознакомиться с письмом. В документе сказано, что госслужащих станут проверять на наличие просроченных кредитов, долгов, несоразмерных зарплатам, и неоплаченных штрафов при приеме на работу, присвоении новых чинов, представлении к наградам, включении в комиссии по проведению госзакупок и формировании кадрового резерва правительства Москвы. Кроме того, два раза в год будет проводиться тотальная проверка госслужащих по базам судебных приставов.

"К сожалению, приходится констатировать, что должниками по исполнительным производствам нередко становятся государственные служащие, а также члены их семей, - говорится в письме. - Сам факт неисполнения в добровольном порядке судебного акта (акта иного органа) является правонарушением, что недопустимо для госслужащих". Таким образом, члены семей чиновников - супруги и дети - тоже будут под надзором кадровой службы.

"Важность данной проблемы очевидна, поскольку негативные факты "из жизни чиновников" нарушают правила этического поведения, закрепленные в Кодексе этики и служебного поведения госслужащих, подрывают имидж правительства Москвы и ведут к потере доверия жителей", - сказано в документе. Таким образом, просроченные штрафы и кредиты могут послужить основанием для отказа чиновнику в повышении или переводе по службе, а также в принятии на работу тех, кто только стремится попасть в правительство Москвы.

Чиновникам и кандидатам в госслужащие управление кадров рекомендует следить за своей кредитной историей, а также за своими долгами в базе на сайте Федеральной службы судебных приставов.

Как пояснил M24.ru председатель комиссии по законодательству Александр Семенников, несоразмерность долга заработку чиновника может определяться двумя способами. "Первый - по аналогии с дорогостоящими покупками, - сказал он. - Уже сейчас, если цена приобретения превышает размер заработка чиновника за три года, он обязан представить объяснения, из каких источников получены эти средства. Таким же образом могут возникнуть вопросы к долгам, превышающим объем трехлетнего заработка".

Также, по мнению парламентария, в расчет можно принимать и сами параметры кредитного договора. "Например, сумма кредита составляет 1 миллион рублей, он взят на год, а суммарный годовой доход чиновника составляет 500 тысяч рублей – конечно, у работодателя может возникнуть вопрос, как служащий собирается покрывать такую большую разницу", - отметил Семенников.

По мнению депутата, строгость наказания должна зависеть от причины получения чиновником штрафа. "Если он не оплатил парковку – это одно дело,, а если он получил штраф за невыполнение своих обязанностей и при этом еще и просрочил его выплату – это однозначно повод в отказе от повышения и лишения премии", - полагает депутат.

Как отметил председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, будущих чиновников уже сейчас серьезно проверяют при приеме на работу в госорганы, требуют налоговые декларации, ищут активы, которые могут спровоцировать конфликт интересов. "Еще пытаются вводить проверки госслужащих на полиграфе", - напомнил эксперт.

Кабанов также отметил, что при контроле за долгами чиновников очень важно проверять достоверность сведений в базе судебных приставов. "Сегодня бывают ситуации, когда люди фигурируют в базе как неплательщики, хотя уже оплатили все свои задолженности. Если мы накладываем дополнительную ответственность на госслужащих Москвы, то следует и предъявлять требования к точности информации в базе приставов", - пояснил эксперт.

Член комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Кирилл Щитов отметил, что проверка госслужащих на наличие неоплаченных штрафов и долгов – это логичная мера в рамках борьбы с коррупцией, а также с точки зрения этики. "Госслужащий должен быть примером для жителей столицы, этот человек работает для того, чтобы город стал лучше, поэтому он не может себе позволить иметь долги по штрафам", - отметил депутат.

Отметим также, что сейчас чиновники уже проходят курсы по антикоррупционному поведению. Госслужащим рассказывают, как отличить подарок от взятки. Полный курс уже прошли более 17 тысяч чиновников. Также на днях управление кадров анонсировало запуск новых лекций в Московском государственном университете управления для чиновников, ведущих блоги и страницы в социальных сетях.

Дарья Миронова