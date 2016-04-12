Штрафы для велосипедистов в наушниках помогут снизить количество аварий

Велосипедистов хотят штрафовать за использование наушников

Любителей велосипедного транспорта предлагают штрафовать за использование наушников. Соответствующий законопроект планирует разработать первый зампред думского комитета по транспорту Михаил Брячак. По его словам, штрафы коснутся только тех велосипедистов, которые ездят по автодорогам и могут стать виновниками аварий в местах интенсивного движения.

Своим мнением по поводу нового законопроекта в эфире радиостанции "Москва FM" поделился вице-президент Федерации велосипедного спорта Москвы и руководитель движения Русвелос Петр Дворянкин.

"Статистики по количеству аварий по причине прослушивания музыки за рулем велосипеда не существует. Но в целом, эта инициатива безусловно полезна. Многие велосипедисты выступят против такого законопроекта, но водители велосипедов также являются участниками дорожного движения и должны видеть и слышать все, что происходит на дороге", – объяснил Дворянкин.

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На первом этапе нарушителей планируется штрафовать на 500 рублей. Напомним, что в прошлом году на сайте Российской общественной инициативы появилась аналогичная петиция с суммой штрафа в три тысячи рублей. За год авторы хотели собрать сто тысяч голосов, но не смогли получить и 800 подписей.

По словам эксперта, так как подобные штрафы можно выписывать только при наличии паспорта у велосипедиста, многие любители двухколесного транспорта смогут избежать этого денежного наказания.

"В любом случае, даже проведенная профилактическая беседа будет достаточно полезной для нарушителя", – добавил Дворянкин.

Ранее m24.ru сообщало, что велодорожки в Москве свели количество ДТП с велосипедистами в городе к нулю.

По словам заммэра столицы, главы столичного департамента транспорта Максима Ликсутова, движение стало намного безопаснее, благодаря именно введению велодорожек. До момента их появления, было зафиксировано порядка 30 случаев наезда на велосипедистов.