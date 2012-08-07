Москва без пробок – утопия или реальность?

ИТАР-ТАСС

Столичные власти пытаются решить транспортные проблемы Москвы абсолютно разными путями. С одной стороны, они планируют ввести платные стоянки автомобилей в центре города, а с другой, создают новые парковки в ущерб тротуаров.

Столичные власти разработали "Концепцию транспортной стратегии развития города до 2025 года". Согласно документу, планируется ликвидировать все нелегальные парковки в Москве, а их насчитывается около 45 тысяч. После этого власти намерены закрыть вообще все уличные парковки в центре, сохранив только те, которые обустроены во дворах и при гостиницах.

Но к ликвидации всех парковок город намерен идти постепенно. Так, с 1 января 2013 года в пределах Бульварного кольца можно будет припарковаться только за плату. Час на легальной парковке обойдется в 50 рублей. А уже с 1 ноября этого года начнут взимать плату за парковку в специально отведенных местах на улицах Каретный Ряд и Петровка.

К ограничительным мерам властей относятся и столбики, которые будут препятствовать парковке автомобилей. Они появятся до 31 сентября 2012 года в Серебряном, Староконюшенном, Малом Афанасьевском, Малом Николопесковском, Пушкаревом и Малютинском переулках, на Комсомольском проспекте, на улице Трубецкая и на территории, прилегающей к входу в Парк Горького.

Пока же власти, наоборот, стараются увеличить количество парковок. Так, до конца августа на московских улицах появятся более 250 новых парковочных мест. Они разместятся прямо на тротуарах. Кроме того, власти намерены создавать высокотехнологичные парковки в отселенных домах в центре города, говорится на сайте префектуры ЦАО.

Помимо запретительных мер и штрафных санкций, власти считают, что решению транспортных проблем поможет развитие московского метро и пригородных поездов, а также запуск BRT (скоростной линии, по которой смогут ездить автобусы) и LRT (скоростного трамвая). Кроме того, общественный транспорт планируют пустить по выделенной полосе. При этом передвигаться на общественном транспорте, а не на своем автомобиле, готова почти половина водителей. Такие цифры представлены в отчете исследовательского холдинга "Ромир".

Специалисты же убеждены, что меры, принимаемые властями по решению транспортных проблем, носят половинчатый характер. Они неоднократно отмечали, что спасти Москву от пробок помогут только радикальные меры, например, полный запрет на въезд автомобилей в центр города или введение платы за въезд автомобилей в центр города. Предложение сделать въезд на территории исторического центра столицы платным было сформулировано в проекте Стратегии социально-экономического развития Москвы до 2025 года. Но пока проект не получил развития.

Еще один способ избавить Москву от заторов - значительно повысить стоимость владения автомобилем. На этом настаивает научный руководитель НИИ транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Свобода".

Пока же водителей бьют рублем за парковку в неположенном месте. Так, автомобилист за нарушение правил остановки и стоянки должен заплатить 2,5 тысячи рублей. Если он остановился на пешеходном переходе или остановке общественного транспорта, то штраф составит 3 тысячи рублей. Машины, припаркованные в неположенном месте, фиксируют парконы - специальные автомобили с видеокамерами. С начала года с помощью парконов было зафиксировано уже около 20 тысяч нарушений ПДД.