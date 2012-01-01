Певица Даффи планирует вернуться на сцену после многолетнего перерыва

Британская певица Даффи вышла на связь с подписчиками впервые за много лет. Исполнительница сообщила, что возвращается на музыкальный Олимп после пережитой трагедии: более 10 лет назад ее похитили и насиловали в течение нескольких недель. Подробности – в материале Москвы 24.

"Даффи, где ты была?"

Фото: AP Photo/AP Photo/Joel Ryan, File

40-летняя Даффи (настоящее имя – Эйми Энн Даффи) шокировала поклонников тем, что впервые за много лет появилась в соцсетях. Певица сообщила подписчикам, что собирается вернуться на сцену с новой музыкой. В свежем видеоролике, опубликованном в блоге, она подпевает ремиксу на свой главный хит Mercy.

"Некоторые из вас спрашивали, действительно ли Даффи делает ремикс в стиле UK Garage…" – прокомментировала кадры вокалистка.

Фанаты восприняли сообщение кумира с воодушевлением.

"Даффи, где ты была? Мы скучали по тебе", "боже мой, как же хорошо, что она вернулась", "так здорово видеть Даффи снова. Она всегда была потрясающей певицей", – написали фолловеры слова поддержки.

Это стало первым появление обладательницы "Грэмми" в Сети после того, как в 2020 году она рассказала в своем блоге о похищении и изнасиловании.

"Попытки осознать случившееся"

Фото: AP Photo/Joel Ryan

Популярностью Даффи обязана треку Mercy, который стал настоящим хитом и сделал ее знаменитой на весь мир в 2008 году. Ее дебютный альбом Rockferry получил статус семикратно платинового и был признан главным бестселлером года. За него в 2009-м певица удостоилась премии "Грэмми" в номинации "Лучший поп-альбом", а также получила три награды Brit Awards в категориях "Лучшая певица", "Альбом года" и "Открытие года".

В 2010-м вокалистка выпустила свой второй альбом Endlessly. А затем, находясь на пике славы, вдруг перестала появляться на сцене, отменяя запланированные выступления. В последний раз Даффи спела на концерте памяти Эдит Пиаф в Нью-Йорке в сентябре 2013 года.

А в апреле 2020-го исполнительница наконец решилась рассказать, почему так внезапно исчезла. Она опубликовала подробный пост, в котором призналась, что 10 лет назад ее насильно удерживали в течение месяца. Певица тогда отмечала день рождения в ресторане, откуда ее похитили, накачав запрещенными веществами, и вывезли в другую страну.





Даффи певица Я не помню, как летела на самолете и как меня везли в багажнике машины. Но помню, как меня заперли в гостинице, куда пришел злоумышленник и изнасиловал меня. Помню боль и попытки осознать случившееся в этой комнате.

Исполнительница призналась, что хотела сбежать из плена, но у нее не было денег. Затем похититель вместе с жертвой прилетели обратно в Великобританию. Угрожая расправой, злоумышленник стал удерживать Даффи в ее доме. В общей сложности заточение певицы длилось четыре недели, в течение которых, по словам звезды, преступник заставлял девушку принимать запрещенные вещества и насиловал.

После произошедшего Даффи долго боялась обращаться в полицию, потому что опасалась за свою жизнь и не могла допустить, чтобы ее "обсуждали во всех новостях". Она даже подумывала о том, чтобы сменить имя и уехать в другую страну, ведь преследования продолжались. Сначала ее шантажировали тем, что обнародуют историю, затем трое злоумышленников пытались проникнуть в ее дом. Тогда певица обратилась к психотерапевту.

"Я так долго пряталась ото всех после случившегося, что сама от всех отдалилась. Изнасилование похоже на убийство: ты вроде бы жива снаружи, но мертва внутри", – поделилась болью с подписчиками Даффи.

Певица заключила, что после терапии наконец-то почувствовала себя в безопасности.