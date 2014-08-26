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Культура

26 августа 2014, 14:44

Мартин Скорзесе снимет сериал-приквел "Острова проклятых"

сериалы Мартин Скорсезе Леонардо Ди Каприо кино HBO приквелы Остров проклятых

Фото: страница фильма на facebook

Американский телеканал HBO собирается запустить в производство сериал по мотивам "Острова проклятых" (Shutter Island, 2010). "Госпиталь" (Ashecliffe) станет приквелом культового фильма Мартина Скорсезе, главную роль в котором исполнил Леонардо Ди Каприо.

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События телешоу развернутся в той же психиатрической лечебнице, которая была показана в ленте, но до того, как туда приехал герой Ди Каприо.

Драма расскажет о прошлом госпиталя и познакомит зрителя с его основателями. Вполне вероятно, что картина будет сильно напоминать второй сезон "Американской истории ужасов" (American Horror Story), считает The Hollywood Reporter. В мрачной "Психиатрической лечебнице" (Asylum), второй части антологии, речь тоже шла о клинике для душевно больных людей.

"АМЕРИКАНСКАЯ ИСТОРИЯ УЖАСОВ"

Сериал телеканала FX "Американская история ужасов" примечателен тем, что каждый его сезон является самостоятельной картиной со своей темой и своим сюжетом. Из сезона в сезон зрители видят одних и тех же актеров, но в разной обстановке и в разных образах.

Так, сначала зрители наблюдали за домом-убийцей и призраками, второй сезон окунул их в атмосферу психиатрической лечебницы, а третий заставил следить за жизнью ведьм.

Новый сезон драмы выйдет осенью. Он будет называться "Фрик-шоу" (Freak Show). События развернутся в 1950 году. Джессика Лэнг сыграет немецкую эмигрантку, которая возглавляет один из последних цирков уродов (фрик-шоу) в США.


Режиссером пилота сериала выступит сам Скорсезе. Писатель Деннис Лихейн, по книге которого сняли "Остров проклятых", будет писать сценарий вместе с Томом Бернардо. Продюсерами станут, в частности, Скорсезе, Лихейн, а также одна из сценаристов фильма, Лаэта Калогридис.

Напомним, Скорсезе снимал также пилот "Подпольной империи" (The Boardwalk Empire).

Фильм "Остров проклятых"

Мрачный триллер "Остров проклятых" рассказала о двух судебных приставах, которые отправились на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. Их ждут странные события, неоднозначные поступки руководства и пациентов, а также, конечно, жуткие тайны, которые скрывает госпиталь.

Фильм вышел на экраны в начале 2010 года. Снялись в картине Леонардо Ди Каприо, Марк Руффало, Бен Кингсли.

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