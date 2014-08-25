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Спорт

25 августа 2014, 16:58

Объявлен состав молодежной сборной России на отборочные матчи Евро-2015

сборная России по футболу Молодежка составы

Фото: ИТАР-ТАСС

Тренерский штаб молодежной сборной России по футболу во главе с Николаем Писаревым определился с окончательным списком игроков для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы. Российской команде предстоит провести два поединка - с командами Дании (3 сентября, Ольборг) и Андорры (9 сентября, Москва), сообщается на официальном сайте РФС.

Стоит отметить, что в состав "молодежки" попали восемь футболистов, выступающих за столичные клубы "Спартак", "Локомотив" и ЦСКА.

Вратари: Артем Леонов (ФК "Уфа"), Мирослав Лобанцев ("Локомотив" Москва), Антон Митрюшкин ("Спартак" Москва).

Защитники: Сергей Брызгалов ("Спартак" Москва), Илья Зуев, Джамалдин Ходжаниязов (оба - "Зенит" Санкт-Петербург), Вячеслав Караваев ("Дукла" Чехия), Эльмир Набиуллин ("Рубин" Казань), Алексей Никитин ("Амкар" Пермь), Андрей Семенов ("Сахалин" Южно-Сахалинск), Петр Тен ("Анжи" Махачкала).

Полузащитники: Дмитрий Ефремов (ЦСКА Москва), Алексей Миранчук ("Локомотив" Москва), Игорь Ламбарский, Вячеслав Подберезкин (оба - "Урал" Свердловская область), Магомед Митришев, Сердер Сердеров (оба - "Анжи" Махачкала), Павел Могилевец, Магомед Оздоев (оба - "Рубин" Казань), Владимир Обухов ("Спартак" Москва), Ника Чхапелия (ФК "Ростов" Ростов-на-Дону).

Нападающие: Константин Базелюк (ЦСКА Москва), Руслан Болов ("Волгарь-Газпром" Астрахань), Денис Давыдов ("Спартак" Москва).

Напомним, что на данный момент молодежная сборная России занимает второе место в своей отборочной группе Чемпионата Европы-2015. Положение команд: Дания – 20 (8 игр), Россия – 19 (8), Словения – 11 (8), Эстония – 8 (8), Болгария – 8 (8), Андорра – 1 (8).

Десять победителей групп, а также четыре лучших по статистическим показателям сборных, из числа занявших вторые места, продолжат борьбу на стадии плей-офф. По итогам жеребьевки 14 участников плей-офф составят пары, 7 победителей которых выйдут на Чемпионат Европы.

Финальная часть Евро-2015 пройдет в июне 2015 года в Чехии.

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