Интерпол начал опознание тел погибших при падении лайнера на Украине

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Интерпол начал проводить опознание тел погибших при крушении малайзийского лайнера на Украине, сообщает официальный сайт международной полиции.

Как сообщается, на данный момент группа специалистов состоит из трех голландских экспертов, четырех представителей Интерпола, судмедэксперта из Бразилии, действующего председателя руководящей группы по идентификации жертв стихийных бедствий и представителей Европола и Международной комиссии по лицам, пропавшим без вести.

Отмечается, что после завершения предварительного этапа анализа тела будут направлены в Нидерланды. Наряду с представителями Интерпола в Харькове работают и другие международные эксперты

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airways, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур, потерпел крушение недалеко от города Шахтерска на востоке Украины. В результате катастрофы погибли 298 человек.