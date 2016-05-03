Рейс Москва – Прага задержался на 8 часов

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Вылет борта авиакомпании Smart Wings из Шереметьево перенесли на восемь часов по техническим причинам, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в аэропорту. Самолет должен был вылететь в Прагу в 15:20 по московскому времени.

На данный момент вылет самолета назначен на 23:00. Задержка была вызвана техническими причинами – было необходимо заменить самолет. Пассажиры ожидали прибытия борта из Праги.

Напомним, ранее сообщалось о задержке рейса "Аэрофлота" из Мурманска в Москву. Самолет задержали из-за сообщения о бомбе. Один из пассажиров во время регистрации сообщил о якобы заложенном на борту взрывном устройстве, сказав, что "самолет все равно не долетит". Опасных предметов на борту позже не обнаружили.