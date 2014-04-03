В 2013 году в Москве выявили восемь тысяч экономических преступлений

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В прошлом году в столице выявили около восьми тысяч экономических преступлений. В основном это мошенничества, а также преступления в кредитно-финансовой сфере и в сфере потребительского рынка, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Чаще всего полиция сталкивалась с такими преступлениями, как контрафакт, фальсификация алкогольной продукции, нелегальный игорный бизнес и незаконное использование товарного знака. Много правонарушений было выявлено на "Ярмарках выходного дня".

С августа 2013 году подразделения главка регулярно проводили проверки рынков и других объектов торговли. В результате этих мероприятий было пресечено более четырех тысяч фактов несанкционированной торговли, а к административной ответственности привлекли около 12 тысяч человек.

Помимо этого были раскрыты и многие правонарушения, связанные с нелегальной миграцией.

Пресс служба ГУ МВД также сообщает, что оперативники пресекли деятельность 162 объектов нелегального игорного бизнеса. Так, на территории одного торгового центра полиция обнаружила и изъяла 60 единиц игрового оборудования.