McDonald’s на Свободном проспекте оштрафовали за инфекцию в бигмаке

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Арбитражный суд оштрафовал ЗАО "Москва - Макдональдс" на 300 тысяч рублей за нарушения санитарных норм в ресторане сети по адресу Свободный проспект, дом 35Б, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Во время плановой проверки специалисты ведомства установили, что в образцах продукции "Биф-ролл", "Биг-Тейсти" и "Биг-Мак" содержатся бактерии группы кишечной палочки.

Компанию привлекли к ответственности по 2 части статьи 14.43 КоАПП, которая предусматривает штраф от 300 до 600 тысяч рублей для юридических лиц за причинение вреда жизни или здоровью граждан.

В декабре 2014 года Арбитражный суд Москвы оштрафовал ЗАО "Москва-Макдоналдс" на 300 тысяч рублей за нарушение технических регламентов. Как сообщалось, Роспотребнадзор провел в ресторанах McDonald's около 200 проверок.

Напомним, что в конце августа 2014 года Роспотребнадзор временно закрыл пять ресторанов McDonald's из-за нарушения санитарных норм. Проверка, в ходе которой обнаружили нарушения, проводилась с 18 по 20 августа. "Проблемы с санитарией" обнаружили в ресторанах на Большой Бронной, Манежной площади, проспекте Мира и Свободном проспекте, а также на ВДНХ. Кроме того, 20 августа в ходе одного из внеплановых рейдов по адресу: улица Маршала Катукова, дом 19 служба по надзору обнаружила кишечную палочку в салатах "Цезарь" и "Овощной".

В ноябре ресторан на Пушкинской площади возобновил работу. McDonald's на проспекте Мира вновь открылся 1 декабря.