Православные христиане отмечают Рождество

В храме Христа Спасителя прошла рождественская служба

7 января православные верующие отмечают один из главных христианских праздников - Рождество Христово. В храме Христа Спасителя состоялось ночное богослужение, которое провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

В храм пришли около пяти тысяч человек. Также службу посетил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Патриарх поздравил всех православных христиан с праздником, затем отслужил божественную литургию. После богослужения патриарх обратился к прихожанам с речью, в которой призвал верующих творить добрые дела, несмотря на финансовые трудности.

Верующих поздравил с Рождеством и Сергей Собянин. "Миллионы православных встречают этот праздник с искренней радостью, чистыми помыслами и добрыми надеждами. Рождественские торжества наполняют наши сердца любовью, красотой, бережным отношением к традициям, отзывчивостью, заботой о тех, кто нуждается в помощи и поддержке", - говорится в поздравительном послании мэра Москвы.

В рождественскую ночь богослужения прошли в более чем 300 храмах и церквях столицы. Несмотря на мороз (ночью было до -20), верующие не остались дома. Храм Христа Спасителя даже не смог вместить всех желающих присутствовать на рождественской службе.

Рождество является одним из главных христианских праздников, наряду с Пасхой. Католики и протестанты отмечают Рождество 25 декабря по григорианскому календарю, а православные христиане - 7 января - по юлианскому.

Праздник Рождества Христова ознаменовал собой окончание строгого 40-дневного поста и начало святок. По традиции в это время принято готовить угощения, ходить друг к другу в гости и дарить подарки. 19 января православные отметят другой праздник - Крещение Господне.