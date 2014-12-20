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Москва 24

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Проекты

20 декабря 2014, 13:49

Проектные решения по реконструкции "Лужников" не изменятся - Хуснуллин

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Стоимость ремонта "Лужников" может увеличиться - Марат Хуснуллин

Город не собирается менять проектные решения по реконструкции стадиона "Лужники", несмотря на валютные колебания, сообщает телеканал "Москва 24".

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Цена закреплена договором, но стоимость ремонта может вырасти в рублях, поскольку используются импортные материалы. Возможно, что-то смогут заменить на российский аналоги, но самое главное, по словам заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительству Марата Хуснуллина, сохранить качество работ.

"Здесь применены самые лучшие мировые технологии. Сейчас идет активная работа с поставщиками, направленная на то, чтобы они снизили свою цену. Но могу сказать, что на качестве мы экономить не будем. Стадион будет лучшим в мире", - сообщил Хуснуллин.

Также Марат Хуснуллин добавил, что реконструкция "Лужников" может завершиться на шесть месяцев раньше, так как темп строительных работ очень хороший. Сокращение срока реконструкции позволит сэкономить бюджетные средства, сообщает Агенство "Москва".

Добавим, что "Лужники" - один из крупнейших спортивных объектов России и мира, его территория занимает более 153 гектаров. Олимпийский комплекс за свою историю принял много соревнований. Стадион «Лужники» станет главной ареной чемпионата мира по футболу в 2018 году, там пройдет матч открытия турнира и финал.

Реконструкцию объекта планировали завершить в 2017 году. В результате работ число зрительских мест увеличится с 78 тысяч до 81 тысячи.

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